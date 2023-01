Briefkasten gesprengt - Explosion weckt Anwohner

Im Fuchstaler Ortsteil Leeder wird Freitagnacht ein Briefkasten in die Luft gesprengt. Die Teile fliegen bis zu zehn Meter weit. Polizei vermutet Silvesterböller als Ursache.

15.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Bereits am späten Freitagabend kam es in Leeder zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung. Ein Anwohner wurde kurz vor Mitternacht durch einen lauten Knall geweckt und stellte anschließend fest, dass sein Briefkasten komplett zerstört worden war.

Trümmer flogen durch die Luft

Mutmaßlich wurde er mittels Silvesterböller gesprengt, davon geht die zuständige Polizei in Landsberg aus. Teile des Briefkastens flogen bis zu zehn Meter in dem Fuchstaler Ortsteil weit. Durch die Tat wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise an die Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/9320.