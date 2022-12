Hier können Sie sich ihren Christbaum selbst umsägen

Im Christbaumwald in Bronnen bei Waal (Ostallgäu) werden bald wieder Bäume angeboten. Zudem organisiert die Familie Stempfel ein weihnachtliches Rahmenprogramm.

08.12.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Die Adventszeit schreitet voran, schon bald brennt am Kranz die dritte Kerze – da wird es langsam Zeit, sich um den passenden Christbaum zu kümmern. Ein beliebter Anlaufpunkt in der Umgebung beginnt am Freitag, 9. Dezember, mit dem Verkauf: der Christbaumwald der Familie Stempfel bei Bronnen.

Ab Freitag, 9. Dezember, werden im Christbaumwald täglich Bäume verkauft

Ab Freitag können sich Interessierte täglich von 9 bis 17 Uhr ein Exemplar aussuchen und dieses auch selbst umsägen. Wer es gemütlicher angehen lassen will, könne ein bereits geschnittenes Modell auswählen. Wie die Familie Stempfel, die den Wald seit über 40 Jahren bewirtschaftet, mitteilt, gibt es in diesem Jahr wieder ein buntes weihnachtliches Rahmenprogramm für Jung und Alt: Zur Stärkung werden Glühwein, Punsch, Bratwürste, Pommes, Zwiebelschmalzbrot und Stollen angeboten.

Kinder können Stockbrote grillen oder beim Waldnikolaus vorbeischneien. Er werde an den Wochenenden (Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag ganztags) in seiner Hütte sitzen. Wer ein Lied oder ein Gedicht vorträgt, bekommt vielleicht sogar ein kleines Geschenk überreicht.

Familie Stempfel muss wegen der großen Nachfrage Bäume zukaufen

In dem Wald werden nur Christbäume aus eigenem Anbau verkauft, teilt die Familie aus Bronnen mit, sowie schonend angebaute Bäume eines bekannten Bauern, um der Nachfrage gerecht zu werden. Die Stempfels wollen zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen und verpacken die Bäume daher in kompostierbare Netze.

