Brückenneubau in Waal wirft seine Schatten voraus

Die Singoldbrücke ist beherrschendes Thema auf der Bürgerversammlung in Emmenhausen. Mit dem Projekt sind spürbare Verkehrsbehinderungen verbunden.

29.11.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Der Neubau der Singoldbrücke wirft seine Schatten voraus. Bis es losgeht, dauert es zwar noch gut vier Monate, aber schon jetzt laufe etwa die Suche nach Alternativrouten, die wegen der mit dem Bau einhergehenden Sperrungen gefunden werden müssen.

Baustelle Singoldbrücke: Test der Umleitung über Feldwege bei Waal scheitert kläglich

Das machte Bürgermeister Robert Protschka jetzt bei der Bürgerversammlung im Emmenhausener Dorfhaus deutlich. Einfach wird das nicht: Protschka erinnerte bei einer Bildpräsentation an die Testfahrt mit einem Linienbus – der Versuch, über Feldwege den Linienverkehr aufrechtzuhalten sei durch mehrmaliges Aufsetzen des 13 Meter langen Busses kläglich gescheitert. Auch ein Wenden in Emmenhausen könne nicht in Betracht gezogen werden.

Der Neubau der Singoldbrücke in der Emmenhausener Straße soll im März oder April 2024 beginnen: Protschka erläuterte, dass die Zufahrt nach Emmenhausen während der Bauarbeiten gesperrt sein werde. Eine Umfahrungsmöglichkeit, erklärte der Bürgermeister, gebe es dann ausschließlich über die Unterdießener Straße. Für Schulkinder werde ein Plan für Kleinbusse erstellt. Diese Ersatzbusse müssen aus der Haushaltkasse der Marktgemeinde bezahlt werden. Für Fahrradfahrer werde ein Weg über Hopfenweg und Alleeweg eingerichtet. Der reguläre ÖPNV werde während der gesamten Bauzeit komplett eingestellt. Mit diesen Einschränkungen sei bis Oktober 2024 zu rechnen.

Fördermittel für Sanierung der Alten Schule in Bronnen gekürzt

Das zweite große Vorhaben sei die Sanierung und der Umbau der Alten Schule in Bronnen. Hier sei die Gemeinde nun allerdings mit der allgemeinen Kürzung von Fördermitteln konfrontiert. Eine Zusage vom Amt für Ländliche Entwicklung steht noch aus. Weitere Planungen für den Ausbau der Windkraft auf dem Gemeindegebiet mussten auf Eis gelegt werden, da sich mögliche Standorte im Bereich der militärischen Luftfahrt befinden. Erfreulicher, so der Bürgermeister, sei die Entwicklung beim Ausbau des Nahwärmenetzes: Eine Versorgung der anzuschließenden Haushalte entlang der gesamten Strecke ist für die Heizperiode 2025/26 vorgesehen.

Im Anschluss stellte Protschka das neue Quartierskonzept vor. Mit Isabelle Hetschko habe man seit Juli eine sehr gute Koordinatorin für die Belange älterer Menschen. Wichtigste Aufgabe Hetschkos sei der Aufbau einer guten Infrastruktur, um im gewohnten Umfeld alt werden zu können.

Waal erfüllt die Quote zur Aufnahme Geflüchteter zu über 100 Prozent

Eine Bürgerin erkundigte sich, warum es so lange gedauert habe, bis die Straßenbeleuchtung wieder funktioniert habe. Protschka antwortete, er habe lange keinen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten. Die LEW hat das Problem durch den Austausch einer Steuerung inzwischen behoben.

Ob Waal ebenfalls betroffen sei, Flüchtlinge aufzunehmen, konnte Protschka momentan verneinen. Man erfülle bereits jetzt die Quote zu 100 Prozent. Auch stehe derzeit weder seitens der Gemeinde noch vom Landkreis entsprechender Platz zur Verfügung.

Die letzte Frage galt der geänderten Grundsteuer und ob die Gemeinde die Hebesätze anpassen werde. Protschka sagte, dass es für Waal derzeit noch keine Überlegungen gebe. Hier wolle man abwarten, was von den Steuerbehörden auf den Tisch gelegt werde.

