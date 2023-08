Kein Wasser: Städtisches Bauamt legt Brunnen trocken

Normalerweise plätschert das Wasser aus vielen Brunnen in Buchloe, doch das ändert sich jetzt. Aktuell fließt kein Wasser aus den Quellen. Das ist der Grund.

26.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Trocken bleiben in nächster Zeit mehrere Brunnen im Stadtgebiet – wie etwa die Brunnenanlage am Bahnhofsplatz. Denn das städtische Wasserwerk sucht einen Rohrbruch im Leitungsnetz, wie Bürgermeister Robert Pöschl mitteilte. Neben dem Brunnen am Bahnhofsvorplatz ist auch die Quelle in der Neuen Mitte sowie der Marienbrunnen (Augsburger Straße) betroffen.

Brunnen in Buchloe: Die kommenden Wochen kein Wasser

Auch vor der Stadtpfarrkirche, am Rathausplatz vor der Konditorei Hörberg und in der Alten Rathausstraße vor Eisenwaren Greif sprudelt in den nächsten ein bis zwei Wochen kein Wasser.