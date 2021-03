Bub klaut Überraschungsei an Kasse in Buchloe – Vorfall endet auf der Polizeiwache

Der Junge bediente sich am Süßigkeitenregal des Supermarktes in Buchloe, ohne dafür zu zahlen. Sein Verhalten blieb nicht ohne Folgen.

04.03.2021 | Stand: 13:18 Uhr

Ein neunjähriger Junge hat sich ein Überraschungsei in einem Supermarkt in Buchloe genommen, ohne dafür zu bezahlen. Laut Polizei geschah der Vorfall am Mittwochvormittag.

Junge stiehlt ein Überraschungsei an der Kasse

Eine Mitarbeiterin der Filiale in der Justus-von-Liebig-Straße beobachtete den Jungen bei seinem Diebstahl im Kassenbereich. Sie verständigte die Polizei und übergab das Kind an die Beamten, die es auf die Polizeiinspektion brachten.

Buchloer Polizisten belehren Jungen über Diebstahl

Dort holte seine Familie den Jungen ab. Zuvor belehrten ihn die Polizisten aber über seine Tat.

