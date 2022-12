Gute Nachricht des Tages: 1000 Schüler organisieren Friedensmarsch

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem ersten Türchen steckt eine schöne Aktion von Schülern.

01.12.2022 | Stand: 05:28 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Im März dieses Jahres setzten Schülerinnen und Schüler des Buchloer Gymnasiums und der Mittelschule ein klares Zeichen gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine und für Frieden. 1000 Kinder und Jugendliche nahmen am Friedensmarsch durch Buchloe teil – die Idee dazu ist ihnen selbst gekommen.

Buchloer Schülerinnen und Schüler ziehen auch am Seniorenheim vorbei

Mit bunten Schildern und begleitet von „Give Peace A Chance“ von John Lennon marschierten sie durch die Gennachstadt und auch vorbei am Senioren- und Pflegeheim. Die Bewohner, von denen wohl einige selbst noch Erinnerungen an Kriegszeiten haben, traten ergriffen auf Balkone und an Fenster und winkten den vielen jungen Demonstranten zu.

Lesen Sie auch: Ihr Kinderlein kommet: Am zweiten Adventswochenende ist der Buchloer Christkindlmarkt