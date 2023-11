24-Jähriger stiehlt Spielekonsole - Polizei überführt den markant gekleideten Täter

Beamten der Polizei Buchloe erkannten einen Ladendieb aus einem Überwachungsvideo. Sie hielten den Verdächtigen in Kaufbeuren fest, bis er gestand.

10.11.2023 | Stand: 13:36 Uhr

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb in Kaufbeuren gefasst. Der Mann hatte laut Polizei eine Spielekonsole in Buchloe gestohlen.

Die Tat hatte sich wie die Polizei jetzt berichtet, bereits am Dienstagnachmittag ereignet. In einem Drogeriemarkt in Buchloe stahl der Täter eine Spielekonsole im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages. Ein junger Mann hatte den Laden betreten, sich eine mit Diebstahlschutz gesicherte Schachtel mit der Konsole genommen und sofort das Geschäft verlassen.

Ladendieb in Buchloe - Polizei erkennt Täter anhand seiner markanten Kleidung

Die Angestellten verfolgten den Dieb zu Fuß, doch er konnte unerkannt entkommen. Auch eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Doch das Geschäft besitzt eine Videoüberwachung. Den Beamten fiel die markante Kleidung des Täters auf.

Buchloer Polizisten waren am Donnerstag in Kaufbeuren. Als die Beamten am Nachmittag zu Fuß in Richtung des Bahnhofes liefen, kam ihnen ein Mann entgegen, der die Kleidung trug, die auch der Täter auf dem Video trug. Die Beamten hielten den Verdächtigen an, wiesen sich aus und konfrontierten ihn mit dem Verdacht. Gegenüber der Kaufbeurer Polizei, an die die Buchloer Beamten den Verdächtigen übergaben, gestand der 24-Jährige die Tat. Allerdings sagte er, dass er nicht mehr im Besitz der Konsole sei. Die Buchloer Polizei ermittelt nun.

