34-Jährige zweimal über Social-Media-Plattform betrogen

Einmal wurde ihr ein hohes Erbe versprochen, einmal die große Liebe. Eine Frau aus Buchloe ist in diesem Jahr schon zweimal Opfer von Internetbetrug geworden.

11.05.2022 | Stand: 13:54 Uhr

Eine 34-jährige Frau in Buchloe ist in diesem Jahr bereits zweimal Opfer von Internetbetrügern geworden. Im ersten Fall stellte ihr laut Angaben der Polizei ein angeblicher Rechtsanwalt auf einer Social-Media-Plattform ein hohes Erbe in Aussicht. Zuvor müsse sie allerdings ein Honorar in Höhe von 1.000 Euro zahlen. Die 34-Jährige überwies das Geld, erhielt jedoch nie ein Erbe.

Opfer zahlt zweimal dreistellige Beträge an Internetbetrüger

Auch der zweite Fall spielte sich auf einer Social-Media-Plattform ab. Ein amerikanischer Schauspieler habe sich in sie in das 34-jährige Opfer verliebt und forderte für ein Flugticket 3.000 Euro von ihr. Auch in diesem Fall überwies sie das Geld. Die Buchloer Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

