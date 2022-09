44.000 Euro für Kinder und Kultur in Buchloe

Die Stadt verteilt Kultur-Fördergelder und sponsert ein neues Kita-Klettergerüst. Warum damit nicht alle Hauptausschuss-Mitglieder einverstanden sind.

Insgesamt 17.860 Euro sind im Haushaltsjahr 2022 für die Musik- und Kulturvereine in und um Buchloe vorgesehen. Dies hat der Hauptausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Die Fördergelder verteilen sich wie folgt:

Stadtkapelle Buchloe: 8730 Euro

Musikkapelle „Frohsinn“ Lindenberg: 3590 Euro

Musikkapelle Honsolgen: 3590 Euro

BSW-Männerchor: 520 Euro

Kolpingfamilie Buchloe: 1030 Euro

Sambaband „Samba Loco“: 200 Euro

Heimatverein: 200 Euro

Die Zuschüsse an die Blaskapellen beinhalten dabei jeweils die Nachwuchsförderung, Dirigententätigkeit sowie Fortbildungen.

Kultur-Fördergelder in Buchloe: Musikvereine profitieren

Stadtrat Bernd Gramlich (SPD) regte an, „in Zeiten extremer Teuerung die Beträge in Zukunft durch einen gewissen Prozentsatz anzupassen“. Die Fördergelder seien nun das siebte Jahr hintereinander identisch ausgefallen, das werde der Inflation nicht gerecht. Diesen Vorschlag wollen die Stadträte in einer künftigen Sitzung prüfen.

Werden die Fördergelder in Buchloe künftig angepasst?

Ebenfalls einen städtischen Zuschuss erhält die Kita Don Bosco in der Berliner Straße. Für eine Gesamtsumme von etwa 35.000 Euro bekommt sie ein neues Klettergerüst. 75 Prozent davon bezahlt die Stadt Buchloe. Zudem übernimmt der Bauhof Abriss und Entsorgung des alten Klettergerüsts. Bei zwei Gegenstimmen hat sich das Gremium dafür ausgesprochen.

Warum nicht alle Hauptausschuss-Mitglieder das Klettergerüst befürworten

Das bestehende Spielgerät ist durch einen Pilzbefall morsch geworden. Einen Zuschuss vom Träger der Einrichtung, dem Bistum Augsburg, gibt es nicht. Michaela Schilling (UBI) sagte dazu: „Ich finde es schade, dass die Bischöfliche Finanzkammer dafür nichts übrig hat. Ich erwarte, dass die Steuern, die ich zahle, dann auch für so etwas hergenommen werden.“ Zweiter Bürgermeister Herbert Barthelmes hingegen sprach von „einer Investition für die Zukunft und für die Kinder“.

