Ramba-Zamba mit Bienen, Käfern und Katzen in der VfL-Turnhalle

650 Mädchen und Buben feiern beim Faschingsball des VfL Buchloe. Showtanzeinlagen, Spiele und viel Musik fordern den vollen Einsatz aller Beteiligten.

15.02.2023 | Stand: 11:17 Uhr

Riesig war der Andrang beim Kinderfasching des VfL Buchloe. „In gefühlten 20 Minuten waren alle 650 Karten weg“, berichtet eine der Geschäftsstellenleiterinnen, Bettina Rimpler. In der VfL-Halle kamen die Mädchen und Buben mit ihren Eltern am Wochenende voll auf ihre Kosten.

Tierkostüme sind diese Faschingssaison bei Kindern im Trend

An den Kostümen ließ sich wieder ablesen, was bei den Kindern gerade angesagt ist. So wurden heuer eine Vielzahl an Tieren gesichtet: Bienen, Rehe, Marienkäfer und Raubkatzen wuselten auf der Tanzfläche hin und her.

„So eine Veranstaltung wäre ohne den Einsatz von Heidi Klaunzler und ihren Töchtern, den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle sowie rund 25 freiwilligen ehrenamtlichen Helfern gar nicht zu stemmen“, berichtete VfL-Vorsitzender Stefan Müsse. Die dreistündige Veranstaltung bot durchgehend Programm und forderte sämtliche Akteure auf Bühne und Tanzfläche.

Auf der Bühne heizte das vierköpfige Animations-, Musik- und Moderatorenteam des VfL den Besucherinnen und Besuchern kräftig ein. Beim Ballontanz beispielsweise galt es, die großen Superballons in der Luft und auf der Tanzfläche zu halten – ein gar nicht einfaches Unterfangen.

Waalonia zu Gast beim Faschingsball des VfL Buchloe

Die choreografisch und technisch aufwendig einstudierten Showeinlagen der Tanzgruppen gaben Kindern und Eltern Zeit zum Durchschnaufen und Staunen. Auch dieses Jahr waren die Flöhe und die junge Garde der „Waalonia“ aus Waal zu Gast. Lautstarke „Pitsch-Patsch-Hurra“-Rufe schallten dabei immer wieder durch die Halle. Von der „Waalonia“ gab es für Heidi Klaunzler, deren Töchter Nadine und Kerstin, für Markus Schneider (Musik) sowie für den VfL-Vorsitzenden Stefan Müsse echte Orden.

Mit ihren Showeinlagen und Tänzen begeisterten die „Wasserflöhe“ und die Garden der „Waalonia“, die „Geltelonia“ (Foto) sowie die Turner-Aufbauriege des VfL Buchloe beim Kinderfasching des VfL. 650 Besucher Bild: Nicole C. Becker

Auch die Faschingsgarde „Geltelonia“ aus Wiedergeltingen war wieder zu Gast und begeisterte mit ihren Showeinlagen. Die VfL-Turner-Aufbauriege trug einen Showakt mit vollem Körpereinsatz vor. Anfangs noch sichtlich aufgeregt waren die kleinen Tänzerinnen, die zum Abschluss der Veranstaltung mit ihrer Trainerin Cerasela Birovescu ihren ersten Auftritt vor „großem Publikum“ mit Bravour leisteten.

Lesen Sie auch: Das ist beim Faschingsverein Buchlonia diese Saison geboten