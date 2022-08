82-Jährige baut in Buchloe zwei Unfälle innerhalb einer Stunde

Zweimal in einer Stunde beschädigt eine 82-Jährige auf Parkplätzen in Buchloe beim Ausparken andere Autos. Beim zweiten Unfall fährt sie einfach weiter.

Innerhalb einer Stunde hat eine 82-Jährige auf Parkplätzen in Buchloe zwei Autos angefahren und dabei insgesamt einen Sachschaden von 3500 Euro verursacht.

Wie die Polizei mitteilt fuhr die Frau am Freitag gegen 15 Uhr beim Ausparken an der Neuen Mitte ein anderes Auto an. Der Unfall, bei dem 1500 Euro Schaden entstand, wurde vorschriftsmäßig der Polizei gemeldet.

Eine Stunde später beschädigt die Frau beim Ausparken in Buchloe wieder ein Auto

Nicht einmal eine Stunde später beschädigte die Frau in der Hindenburgstraße wieder beim Ausparken einen anderen Pkw. Nach Polizeiangaben entstand bei diesem Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Anschließend fuhr sie fort, ohne den Unfall zu melden oder ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Ein Zeuge meldete den Zusammenstoß bei der Polizei. Es wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen sie eingeleitet.

