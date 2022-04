Volle Konzentration: 63 Schülerinnen und Schüler starten in die Abiturprüfungen

Nach zwei schwierigen Schuljahren schreiben 63 Schülerinnen und Schüler in Buchloe die erste Abiturprüfung.

27.04.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Es geht los – sogar in Präsenz in der Turnhalle: 63 Schülerinnen und Schüler starteten am Mittwoch mit Deutsch in die Abiturprüfungen.

Zwei Meter Abstand zwischen den Abiturienten in der Turnhalle des Buchloer Gymnasiums

Wie Schulleiterin Angela Bogner mitteilte, sind zwischen den Plätzen zwei Meter Abstand. Der soll nicht vor neugierigen Blicken sondern vor Infektionen mit dem Coronavirus schützen. Ob die Schüler zusätzlich eine Maske tragen, bleibe ihnen selbst überlassen. In Buchloe gebe es keine Quarantänefälle. Da alle in der Turnhalle schrieben, fand der Sportunterricht draußen statt.

Lesen Sie auch: Corona und die Schulen in Buchloe - so gelingt der Schulalltag

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".