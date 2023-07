Die Buchloer Asylkoordinatoren erhalten den UBI-Preis

Beate Hilbig und Eugen Martynov freuen sich über den Preis, betonen aber auch, dass sie stets die Unterstützung von vielen Buchloern zählen konnten.

11.07.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Beate Hilbig und Eugen Martynov haben den 34. UBI-Preis erhalten. Sie waren in ihrer Funktion als Asylkoordinatoren der Stadt weit über ihr Aufgabengebiet hinweg engagiert, um für die Geflüchteten eine Unterkunft zu organisieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Verleihung fand im Rahmen der Jahresversammlung statt. Vorsitzender Markus Detlefsen erklärte, wie wichtig der UBI dieser Preis sei, um besonderes soziales Engagement zu würdigen. Detlefsen betonte außerdem, wie wichtig der Einsatz von Beate Hilbig und Eugen Martynov war, als zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Dafür brauchte es nicht nur Engagement, sondern auch Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, viele „Extrameilen“ zu gehen.

Buchloer Asylkoordinatorin nimmt Preis stellvertretend für alle hilfreichen Buchloer entgegen

Beate Hilbig hob hervor, dass sie diesen Preis auch stellvertretend für all die Bürger entgegennehme, die bei der Lösung von Unterkunftsmangel und anderen Problemen geholfen haben. Familien hätten ihre Zimmer umorganisiert und komplette Räumlichkeiten für Flüchtlingsfamilien zur Verfügung gestellt, was auch für die Familien selbst ein Kraftakt gewesen sei. Die Mitglieder lauschten aufmerksam den Worten von Eugen Martynov, der seine Dankbarkeit für alle Unterstützung, die er erfahren hat, kundtat.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging es um die Vereinsarbeit der UBI mit dem Kassenbericht und angeregten Gesprächen zur Ausrichtung. Dafür hatte der Vorstand im Vorfeld einen Fragebogen ausgeteilt. Jedes Mitglied konnte aufzeigen, welche Themengebiete ihm/ihr wichtig sind. In der Auswertung zeigte sich, dass alle Themenblöcke eine gleiche Verteilung in der Wichtigkeit hatten. Allerdings gab es auch Hinweise von Mitgliedern, die in den nächsten Sitzungen aufgenommen werden.

So gab es zum Beispiel die Aufforderung, dass die UBI aufzeigt, welche Themen sie in der Vergangenheit gefordert hat und welche dann später umgesetzt wurden, wie die Kreisverkehre oder mehr Sicherheit für Fahrradfahrer. Beim Bericht der Stadträte erwähnte Karin Pfisterer lobend die Arbeit des Jugendbeirats und betonte die Bereitschaft zur Unterstützung von Seiten der UBI beim Suchen eines Grillplatzes.

Der Vorstand wurde bei der Versammlung entlastet. Vorsitzender Markus Detlefsen bedankte sich abschließend für die guten Gespräche und die Unterstützung der Mitglieder.

