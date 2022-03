Wunderlicher Auffahrunfall in Buchloer Waschstraße - Technischer Defekt oder menschliches Versagen?

In einer Waschanlage in Buchloe (Ostallgäu) ist es zu einem wunderlichen Auffahrunfall gekommen. Zwei Autos verhakten sich auf einmal auf dem Band.

22.03.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Am Montagnachmittag hat es in einer Waschanlage in Buchloe einen kuriosen Auffahrunfall gegeben. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 80-jähriger Mann mit seinem Pkw auf die automatische Waschstraße in der Justus-von-Liebig-Straße auf, als das Auto hinter ihm ebenfalls auf das Band geschoben wurde.

Daraufhin verhakten sich die beiden Autos.

Bochloe: Auffahrunfall in Waschanlage - war es ein technischer Defekt?

Die Ursache des Unfalls ist bis jetzt noch unklar. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um menschliches Versagen handelt, wird sich wohl mit der Zeit herausstellen.

Die Höhe des Schadens ist ebenfalls noch nicht bekannt.

