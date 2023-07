Aufmerksamer Bürger verhindert Brand im Buchloer Stadtwald

Trotz der Waldbrandgefahr machen Jugendliche ein Feuer im Stadtwald Buchloe. Ein aufmerksamer Radfahrer greift ein, bevor schlimmeres passiert.

08.07.2023 | Stand: 11:32 Uhr

Am Freitag hat ein aufmerksamer 68-Jähriger einen Waldbrand im Stadtwald in Buchloe verhindert. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Rad unterwegs, als er gegen 15.30 Uhr eine Rauchsäule in dem Wald bemerkte. Er ging dem Rauch nach und fand drei Jugendliche, die trotz Verbots ein Feuer im Unterholz entfacht hatten. Sie ergriffen sofort die Flucht, als sie den Mann sahen.

Waldbrand im Buchloer Stadtwald verhindert

Der 68-Jährige löschte das Feuer sofort und informierte die Polizei. Die Beamten löschten das Brandnest, zogen aufgrund der hohen Waldbrandgefahr aber die Feuerwehr Buchloe hinzu. Die Einsatzkräfte kühlten die Feuerstelle ab und richteten eine Brandwacht ein. Sachschaden entstand keiner.

Die Polizei konnte die Jugendlichen bisher nicht finden. Wer Hinweise hat, soll sich bitte bei der Polizei Buchloe melden, Telefonnummer 08241/96900.

