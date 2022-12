Ausreichend Wohnraum für Geflüchtete in Buchloe

Seit Beginn des Krieges nehmen Buchloer Familien Ukrainer bei sich auf. Viele konnten mittlerweile in Wohngemeinschaften umziehen. Wie das gelungen ist.

23.12.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Mittlerweile leben die meisten Geflüchteten aus der Ukraine in Buchloe in ihren eigenen vier Wänden. Die Befürchtungen der Asylkoordinatorin Beate Hilbig, bezahlbarer Wohnraum für die über 100 Menschen sei hier nicht aufzutreiben, haben sich also nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil: „ Buchloe ist ganz gut aufgestellt“, berichtet Hilbig. Kurz nach dem Beginn des Kriegs, als unzählige Ukrainer ihre Heimat verlassen mussten, erklärten sich viele Buchloer bereit, Geflüchtete bei sich aufzunehmen – eine Übergangslösung, die zeitlich sehr ausgedehnt wurde. Doch inzwischen seien, wo es gewünscht war, fast alle Geflüchteten in eigenen Wohnungen untergekommen. Möglich machten das wieder Buchloerinnen und Buchloer, die leer stehende Objekte zur Miete angeboten haben.

Drei Familien teilen sich ein Reihenhaus

Das ist nicht selbstverständlich: „Es wird zunehmend schwieriger, die bestehenden Mietverhältnisse zu halten“, teilt Stefan Leonhart von der Pressestelle des Landratsamts mit. In Buchloe gebe es meistens Wohngemeinschaften, erklärt die Buchloer Asylkoordinatorin – zum Beispiel bewohnen drei Familien gemeinsam ein Reihenhaus. Das liege auch daran, dass das Jobcenter die Mieten „bis zu einer bestimmten Grenze“ übernehme. Ihr seien aber auch Buchloer Familien bekannt, die weiterhin mit ihren aufgenommenen Ukrainern leben wollen.

Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe noch 120 bis 150 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Insgesamt ist die Anzahl der ukrainischen Geflüchteten in Buchloe zurückgegangen. Zur Höchstzeit waren es im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 180, nun seien es noch zwischen 120 und 150, schätzt Asylkoordinatorin Beate Hilbig. Im ganzen Landkreis sind seit Kriegsbeginn 2061 ukrainische Flüchtlinge angekommen, teilt Leonhart mit. Von denen haben jedoch zwölf Prozent das Ostallgäu wieder verlassen – „zum Teil auch zurück in die Ukraine“. Man rechne derzeit nicht damit, dass viele neue Flüchtlinge aus der Ukraine kommen. Zwar könne es bei der Verteilung innerhalb Deutschlands zu Zuweisungen nach Schwaben kommen. Das Ostallgäu habe jedoch schon viele Flüchtlinge aufgenommen. „Die Belegung von Turnhallen wird erst im Notfall erfolgen, wenn es keine andere Möglichkeit zur Unterbringung mehr gibt“, so Leonhart. In Buchloe gebe es seit den Sommerferien kaum noch Familiennachzug und keine neuen Aufnahmen, so Hilbig. Zudem seien Menschen auch in die Ukraine zurückgekehrt.

Asylkoordinatorin Beate Hilbig sagt: Die Startschwierigkeiten sind überwunden

Die Integration läuft ihrer Ansicht nach gut – gerade bei den Kindern. Kleine Startschwierigkeiten im Kita-Bereich wegen fehlender Plätze seien schnell überwunden gewesen. Bei den Erwachsenen habe der Start der Deutschkurse etwas gedauert, da die Volkshochschule die Angebote erst einrichten musste. Der Ukraine-Treff werde wegen fehlender Nachfrage nicht mehr angeboten, dafür gibt es weiterhin jeden Dienstag von 17.15 bis 19.15 Uhr den Teapoint, bei dem auch Hilbigs ukrainischer Kollege anwesend ist.