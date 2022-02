Mann entsorgt Autoreifen an Waschanlage - doch damit hatte er nicht gerechnet

Ein 20-Jähriger hat zwei alte Autoreifen illegal an der Waschanlage eines Verbrauchermarkts in Buchloe entsorgt. Doch mit einer Sache hatte er nicht gerechnet.

11.02.2022 | Stand: 13:33 Uhr

Die Polizei hat einen 20-Jährigen geschnappt, der am Mittwochabend in Buchloe illegal Autoreifen entsorgt hatte. Der Mann legte laut Polizei die Altreifen bei den Staubsaugern einer Waschanlage an einem Verbrauchermarkt an der Justus-von-Liebig-Straße ab - und machte sich einfach aus dem Staub.

Videokamera filmt Mann als er die Reifen entsorgt

Eine Videokamera hatte den Mann allerdings bei seiner Aktion gefilmt. So hatte die Polizei das Autokennzeichen des Täters. Die Beamten ermittelten den 20-Jährigen und brummten ihm ein Bußgeldverfahren auf. Der Mann musste die Reifen natürlich wieder abholen.

