Buchloe: 20-Jährige erwartet nach Unfall auf A96 Klage wegen fahrlässiger Körperverletzung

Auf der A96 bei Buchloe hat es am Sonntagnachmittag einen Auffahrunfall mit zwei Verletzten gegeben. Jetzt folgt eine Klage wegen fahrlässiger Körperverletzung.

07.11.2022 | Stand: 12:28 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Autobahn A96 bei Buchloe zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Laut Polizei ist die 20-jährige Unfallverursacherin gegen 15.20 Uhr an der Anschlussstelle Buchloe-West in Richtung München gefahren. Als die junge Frau einen Lkw, der auf der rechten Spur fuhr überholen wollte, übersah sie dabei ein von hinten kommendes Auto. Der 37-Jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er und seine Beifahrerin verletzten sich bei Unfall leicht, die 20-Jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nach dem Unfall noch fahrbereit und auch eine ärztliche Versorgung der Verletzten war nicht notwendig.

