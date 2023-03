Knappe Kiste gegen Leitershofen: VfL holt den zweiten Auswärtssieg der Saison

Buchloer Basketballer besiegen Leitershofen III mit 80:78. Dennoch bleibt der VfL Tabellenletzter.

28.03.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Nur ein kleiner Kader stand Basketball-Trainer Joachim Bremser am Wochenende zur Verfügung. Lediglich sieben Spieler des VfL Buchloe reisten nach Augsburg, um den Tabellenfünften Leitershofen herauszufordern. Am Ende sprang nach einer tollen Teamleistung ein 80:78-Sieg heraus. Dadurch kommt Buchloe zwar nicht mehr vom letzten Tabellenplatz; aber trotzdem zeigt das Ergebnis, dass auch knappe Spiele gewonnen werden können.

Basketballer des VfL Buchloe holen den zweiten Auswärtssieg der Saison

Nach verhaltenem Start von beiden Mannschaften konnte sich Buchloe zum ersten Mal in der achten Minute durch ein paar erfolgreiche Fastbreaks absetzen (12:22).

Im zweiten Viertel kamen dann die Hausherren besser ins Spiel, konnten ihre Distanzschützen besser in Szene setzen und antworteten mit ein paar schön herausgespielten Dreipunktewürfen. So war das Spiel zur Halbzeit wieder völlig offen (34:33).

Tobias Chloupek und Roman Hajek überragen

In der zweiten Spielhälfte waren es vor allem Tobias Chloupek mit einer überragenden Trefferquote von der Dreipunktelinie und der sehr gut aufgelegte Roman Hajek, der immer wieder freie Räume nutzte, zum Korb zog und so insgesamt 26 Punkte erzielte, die den VfL auf die Siegspur brachten.

Im Spielaufbau glänzte diesmal Anton Kindlmann mit einer enormen Ballsicherheit und guten Pässen. Aber auch Leitershofen, verstärkt durch ein paar Routiniers, zeigte gute Angriffe. Im letzten Viertel kam es dann zu einem offenen Schlagabtausch. Bei beiden Teams klappte in der Offensive fast alles.

Saisonfinale am kommenden Wochenende: Buchloe empfängt Memmingen

Aber die jungen Buchloer hielten dagegen und knickten auch in den Schlussminuten nicht ein. So gelang dem VfL der zweite Auswärtssieg in dieser Saison. Am nächsten Wochenende empfängt Buchloe zum Saisonfinale den Tabellendritten aus Memmingen.

Die Zweite Mannschaft des VfL Buchloe verlor beim Tabellenführer der Bezirksklasse Süd, TSV Oberstdorf, knapp mit 69:63. Bester Werfer war Simon Reif mit 37 Punkten.

