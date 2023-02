Zurück in die 60er: "BeatBrothers" geben Konzert im Hörberg

Das Café Hörberg in Buchloe wird beim Konzert der "BeatBrothers" erstmals zur Bühne. Für die Schädle-Brüder ist es ein Heimspiel – das merkt man der Stimmung an.

19.02.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Faschingssamstag in Buchloe und kein Faschingsball? Geht ja gar nicht, dachten sich die Schädle-Brüder Matthias, Roman und Simon, die gemeinsam als „BeatBrothers“ auftreten. Mit Anton Hörberg junior fanden sie einen Gleichgesinnten, der sein Café am Rathausplatz als Auftrittsort zur Verfügung stellte. Damit stand in seinem „Beat Café“ einer musikalischen Reise zurück in die wilden 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts nichts mehr im Wege.

