Jungmusikanten und Anfänger eröffnen Konzertreihe in Buchloe

Beim Auftakt der Frühjahrs-Konzerte in Buchloe spielen das Vororchester der Stadtkapelle, die Jugendkapelle, der Spielmannszug und die Bläserklasse.

03.05.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Unter dem Namen „Frühjahrs-Konzerte“ präsentierte die Stadtkapelle Buchloe bereits zum zweiten Mal ein Konzertwochenende der besonderen Art. Die Konzertreihe wurde am Freitag vom Vororchester der Stadtkapelle Buchloe, der Jugendkapelle Buchloe-Lindenberg, sowie der Bläserklasse und dem Spielmannszug eröffnet.

Den Start machte das Vororchester unter der Leitung von Jürgen Hermann, was sich als Vorbereitung für dem Eintritt in die Jugendkapelle versteht. Mit dem ersten Stück „Checkpoint“ gelang den Musikerinnen und Musikern ein stimmungsvoller Auftakt. Weitere rhythmische Lieder – etwa aus der Comicsendung Linus & Lucy – regten bereits zum Mitwippen an.

Jugendkapelle Buchloe-Lindenberg zeigt ihr Können bei den Frühjahrs-Konzerten

Anschließend gab die Jugendkapelle Buchloe-Lindenberg unter der Leitung von Lisa-Maria Böck ihr Können zum Besten. Mit dem Stück „Seven Nation Army“ heizten die Musiker dem Publikum ordentlich ein und beendeten ihren Konzertteil mit der Zugabe „Shut Up And Dance“, was mit einem kräftigen Applaus belohnt wurde.

Nach der Pause füllte der Spielmannszug unter der Leitung von Richard Wild die Bühne. Dirigiert wurde die Gruppe von Dominik Kleefisch. Sie begeisterte das Publikum unter anderem mit dem Nürnberger Fanfarenmarsch und „Gruß an Coburg“. Am Ende rief Dominik Kleefisch noch einmal auf, dass sich der Spielmannszug über jedes neue Gesicht sehr freuen würde.

Danach stellte die Erwachsenen-Bläserklasse unter der Leitung von Markus Werner ihr Können unter Beweis. 60 Erwachsene in einer vollständigen Orchesterbesetzung empfingen das Publikum mit „New York, New York“ aus der Pause zurück. Markus Werner erzählte von den Anfängen des neuen Projekts. Bereits jetzt stehen alle Ausbildungsstände auf der Bühne – also Projektteilnehmer mit zweijähriger Erfahrung, aber auch die Erwachsenen, die erst seit sechs Monaten ein Instrument in der Hand halten. Deswegen gestaltete Werner das Programm teils mit anspruchsvolleren Titel, wie „Jurassic Park“, aber auch mit einfach geschriebenen Stücken, aus „Pirates of the Caribbean“.

Lesen Sie auch: Die Pianistin Jelena Stojkovic organisiert ein Klassikfestival in Buchloe