In Buchloe kontrollieren Polizisten einen 42-Jährigen Autofahrer. Wie sich herausstellt hat der Mann keine Fahrerlaubnis, dafür aber über 2,5 Promille im Blut.

13.08.2023 | Stand: 14:24 Uhr

In Buchloe ist ein Autofahrer am späten Samstagabend mit einem Alkoholwert von über 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Die Polizei kontrollierte den 42-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Kemptener Straße.

Mann fährt in Buchloe mit über 2,5 Promille in eine Polizeikontrolle

Zudem stellte sich bei der Verkehrskontrolle heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei hat gegen den 42-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

