Erste Boogie Woogie Night bringt Schwung in die Buchloer Alpvilla

135 Gäste tanzen zur Musik des Ecklbauer Trios bei der ersten Buchloer Boogie Woogie Night für den guten Zweck. Rotary Club denkt über weitere Termine nach.

06.11.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Mit seiner ersten Boogie Woogie Night hat der Buchloer Rotary Club (RC) am Freitagabend Schwung in die Alpvilla gebracht. Schon lange vor Beginn der Veranstaltung sicherten sich die ersten Besucher ihre Plätze. Am Ende füllten über 135 Gäste den Saal. Mit dem Erlös der Veranstaltung sollen soziale Projekte in Buchloe unterstützt werden.

Daniel Ecklbauer Trio aus Österreich heizt den Tänzern bei der Boogie Woogie Night ein

Als musikalische Garanten des – so RC-Präsidentin Monika Bergmann – „fulminanten Abends“ hatte der Club das international gefeierte österreichische Daniel Ecklbauer Trio gewonnen. Punkt 20 Uhr legten Ecklbauer und seine Kollegen los. Und kaum erklangen die ersten Akkorde, hielt es die Tanzwütigen nicht mehr auf den Sitzen.

„Das ist der Rhythmus, dass jeder mit muss“, hätte wohl Udo Lindenberg gesungen. Damit meinte er zwar den Tango, aber genauso gut trifft dies auf Blues, Rock’n’Roll und eben Boogie-Woogie zu, so wie ihn Daniel Ecklbauer am E-Piano, Alexander Meik am Kontrabass und Philipp Kopmajer am Schlagzeug – alle mit Gesang – zelebrierten.

Nahezu ohne Pause sind die Musiker auf der Bühne und die Gäste auf der Tanzfläche

Da waren jede Menge flotte Klassiker von „Sweet Home Chicago“ bis „Flip, Flop & Fly“, von „I Just Wanna Make Love to You“ bis „Blue Suede Shoes“ und von „See You Later, Alligator“ bis hin zum unverwüstlichen „Tutti Frutti“ zu hören. Und wer auf der Tanzfläche mal kurz durchschnaufen wollte, der war mit „Blueberry Hill“, „To Love Somebody“ oder „Stand By Me“ bestens bedient. Das Trio wurde den Vorschusslorbeeren voll gerecht und schaffte es, das Publikum von Beginn an zu elektrisieren und die Spannung aufrecht zu erhalten. Nahezu ohne Pausen reihte die Combo Stück an Stück.

Eine schweißtreibende Sache für Band sowie Tänzerinnen und Tänzer. Da waren die vielen Boogie-Woogie-Profis und Leistungs-Rock’n’Roller mit geschmeidigen, mitunter abenteuerlichen, aber immer hübsch anzuschauenden Tanzfiguren ebenso auszumachen wie jene, die einfach Spaß daran hatten, ihre Tanzbeine im Takt zu schwingen. Viele Damen und Herren hatten ihre Outfits dem Motto des Abends angepasst und waren perfekt gestylt zur Boogie Woogie Night erschienen: Die Damen stilsicher im Petticoat, die Herren mit schwarz-weißen Boogie-Woogie-Swingschuhen, breiten Hosenträgern an weiten Hosen und Schiebermütze.

Rotary Club will noch mehr Boogie Woogie Abende anbieten

Nach dem exzellenten Start habe der RC noch während der Veranstaltung beschlossen, weitere Boogie-Woogie-Abende anzubieten. Darüber freute sich Volker Schneider aus Amberg, der sich zusammen mit seiner Tanzpartnerin dem Boogie-Woogie schon vor Jahrzehnten verschrieben hat und an diesem Abend gleich mit drei Damen tanzte – manchmal sogar gleichzeitig. „Im Raum Buchloe“, erklärte er, „gibt es eine rege Boogie-Woogie-Szene.“

