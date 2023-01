In Buchloe haben Bürgerinnen und Bürger das Wort

Der Buchloer Stadtrat befasst sich mit den Anregungen aus den Bürgerversammlungen. Diese Punkte sollen bald angegangen werden.

15.01.2023 | Stand: 05:09 Uhr

Erstmals tagte in dieser Woche der im Jahr 2020 neu gewählte Stadtrat im ehrwürdigen Sitzungssaal des Buchloer Rathauses. Aufgrund der Corona-Regelungen waren die Stadträtinnen und -räte im Mai 2020 in den großen Schulungsraum im Feuerwehrhaus umgezogen. Jetzt kehrten sie zurück – und so mancher musste erst einmal suchen, ehe das passende Namensschild und der dazugehörige Platz gefunden waren. „Es ist hier etwas kompakter als im Feuerwehrhaus, aber wir haben unsere Corona-Ampel dabei und lüften bei Bedarf“, meinte Bürgermeister Robert Pöschl launig zu Beginn der Sitzung.

Unter anderem befassten sich die Stadträte dann mit den Anregungen aus den Bürgerversammlungen im Sommer.

Lindenberg: Der Gehweg zwischen Feuerwehrhaus und Kastanienweg soll heuer gebaut werden, die Weiterführung nach Norden werde geprüft, sagte der Bürgermeister. Am südlichen Ortseingang soll – wie gewünscht – ein Gerät zur Geschwindigkeitsanzeige installiert werden.



Der Zustand des Fuß- und Radwegs an der Kemptener Straße/Riedstraße werde verbessert und auch die Kinder an der Bushaltestelle Lindenberg-Nord müssen in Zukunft nicht mehr auf dem Radweg warten, was immer wieder zu gefährlichen Situationen führte. Nun sollen Pflanzen entfernt werden, um mehr Platz zu schaffen.

Buchloe Wo es möglich ist, sollen Radwege mithilfe von Markierungen am Boden verbreitet werden, um ein zu dichtes Vorbeifahren von Autos zu vermeiden, sagte Pöschl zu. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die beantragte Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Bayern“, von sich Buchloe weitere Verbesserungsvorschläge für den Fahrradverkehr erhofft.



Thema in Buchloe war auch die Beteiligung an Windkraftanlagen. Hier verwies Pöschl auf das energiepolitische Arbeitsprogramm der Stadt, das derzeit umgesetzt wird. Einen gepflegteren Immlepark wünschte sich eine andere Bürgerin. Hier könnten die Bürger oder Vereine selbst in Form von Patenschaften aktiv werden, schlug Martina Schwendner (parteilos) vor.

Honsolgen: Östlich der Kirche St. Alban soll ein verkehrsberuhigter Bereich angelegt werden, weil der Gehweg zu steil ist, um etwa mit Rollatoren benutzt zu werden. In Hausen hat sich das Grundwasser nach der Kanalisation 2006 gesenkt. Somit bleibt der Schorenbach meist trocken. Nach einem Ortstermin kam man laut Pöschl zu dem Schluss, den alten Dorfweiher eventuell wieder zu vernässen. Der Hochwasserschutz habe jedoch Priorität.

Vergaben: Drei größere Posten wurden für das Mehrgenerationenhaus vergeben: Die Zimmerarbeiten übernimmt für rund 154.000 Euro die Zimmerei Weiß aus Dillishausen, die Fassade und Spenglerarbeiten gestaltet die Spengelerei Engel aus Kaltental (436.000 Euro) und das Gerüst stellt die Firma Schleich aus Kaufbeuren auf (40.000 Euro).

