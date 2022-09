Nach mehrjähriger Pause fand der Kids Day wieder in Buchloe statt. Zwischen Flohmarkt, Feuerwehrauto und Modenschau war für die jungen Besucher einiges geboten.

04.09.2022 | Stand: 18:01 Uhr

So manche kleinen Flohmarkthändler und Nachwuchsmodels werden am Samstag beim morgendlichen Blick aus dem Fenster erleichtert aufgeatmet haben. War es in den frühen Morgenstunden noch regnerisch und trüb, ließ sich kurz vor dem Start des diesjährigen Kids Day die Sonne in Buchloe blicken und es blieb trocken – so stand dem Event am Bahnhofsplatz nichts im Wege.

