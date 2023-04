Gibt es nun eine Zwei-Zonen-Gesellschaft in Buchloe?

Die Buchloer Innenstadt darf künftig enger bebaut werden als die Randgebiete. Was Bewohner des Zentrums von der Entscheidung des Stadtrats halten.

24.04.2023 | Stand: 17:28 Uhr

Die Stadtgesellschaft rückt künftig näher zusammen – zumindest baulich. So will es der Buchloer Stadtrat, der in der Satzung die Abstandsflächen, die Bauherren einhalten müssen, reduziert hat. Der Innenstadtbereich rund um die Bahnhofstraße kann demnach dichter bebaut werden, im Außenbereich und den Ortsteilen bleibt aufgrund der ländlichen Struktur etwas mehr Luft. Was Anwohner des Zentrums davon halten.

