Hoffnung für die Pappeln? Das plant der neue Besitzer der König-Ludwig-Hütte

Elektrotechniker Norbert Zeus ist neuer Besitzer der König-Ludwig-Hütte in Buchloe. Hier berichtet er über seine Pläne - für den Biergarten und die Bäume.

03.07.2022 | Stand: 21:40 Uhr

Müssen die Pappeln im ehemaligen Biergarten der König-Ludwig-Hütte gefällt werden? Nicht, wenn es nach dem jetzigen Inhaber Norbert Zeus geht. Der Elektrotechniker will in die Gaststätte Diensträume für seinen Betrieb samt eigener Wohnung einbauen. Die Bäume im Garten an der Münchener Straße 41 möchte er jedoch unbedingt erhalten, versichert er im Gespräch mit unserer Redaktion.

