Faschingsverein sorgt mit "Buchlonischem Babyboom" für Lacher

Der Fasching geht in die heiße Phase - bei der Buchlonia ist einiges geboten. Dass der junge Verein wächst und gedeiht, liegt nicht nur am Nachwuchs im Vorstand.

14.02.2023 | Stand: 18:06 Uhr

Ein Storch thront erhaben auf dem Handwagen, den Riesenbabys durch die Straßen ziehen. Zur Stärkung haben sie Dudeln dabei. „Unser Motto ist Babyboom“, sagt Michaela Barthelmes, zweite Vorsitzende des Faschingsvereins Buchlonia. Damit spielen die Buchloer auf die gestiegene Geburtenrate nach der Pandemie an, die sich auch an der Vereinsspitze widerspiegelt. Das ist jedoch nicht der einzige Grund, warum der recht junge Verein wächst und gedeiht.

Faschingsverein Buchlonia hat trotz Corona-Pause mehr Mitglieder

2018 war das Geburtsjahr der Buchlonia. Damals sei das Motto Engelchen und Teufelchen gewesen, erinnert sich Barthelmes – passend zu den Stadtfarben. Kurz nach dem himmlischen Start breitete sich jedoch Covid-19 aus und legte das närrische Treiben lahm. Dennoch ist der Verein in den vergangenen Jahren gewachsen und zählt mittlerweile 100 Mitglieder – Tendenz steigend. Wie hat das die Buchlonia geschafft in Zeiten, in denen viele Vereine unter Mitgliederschwund leiden?

2021 haben die Verantwortlichen ein buntes Online-Programm auf die Beine gestellt, „damit die Leute den Fasching nicht vergessen“, erklärt Barthelmes. Auch außerhalb der närrischen Zeit war etwas geboten: Es gab etwa einen Online-Adventskalender mit Bastelideen und Backrezepten. Im vergangenen Jahr hat der Verein dann Faschings-Wundertüten verteilt mit Überraschungen für Jung und Alt. Massenweise Bestellungen seien eingetrudelt und die Vorsitzenden hätten alle Hände voll zu tun gehabt, um die Tüten zu befüllen. Im vergangenen Sommer hat sich der Verein auch beim Sound Art Festival im Immlepark präsentiert und ein Programm für Kinder angeboten – prompt hätten sich mehrere Familien neu angemeldet. „Man muss aktiv sein“, sagt Barthelmes.

Umzüge und Auftritte der Garde-Gruppe - Buchlonia ist gut beschäftigt

Das sind die Närrinnen und Narren auch jetzt, da das bunte Treiben zurück ist. Bei den Umzügen in Igling, Ronsberg und Kirchheim sind die Buchloer schon mitgelaufen, Garde und Showtanzgruppe hatten Auftritte beim Neujahrsempfang und beim Pfarrball. „Sie sind heuer wirklich gut gebucht“, sagt die Buchlonia-Vorsitzende.

Die Garde-Mädchen des Faschingsvereins Buchlonia freuen sich, dass heuer wieder Umzüge möglich sind. Bild: Michaela Barthelmes

Am Samstag steht der Umzug in Schwabsoien auf dem Plan, am Sonntag tanzen die Mädchen beim Frauenbund-Fasching, am Montag ist im Rathaus die Schlüsselrückgabe und am Dienstag steht dann – zum krönenden Abschluss – um 13.30 Uhr ein Auftritt am Bahnhofsplatz an, mit Zug durch die Stadt. Jeder und jede könne zuschauen oder sich anschließen und mitlaufen. Dabei werden die übrigen Faschings-Wundertüten verteilt.

Euphorie ist diesen Fasching noch größer als vor Corona

„Die Euphorie ist natürlich sehr sehr groß“, sagt Barthelmes über die 30 Kinder im Alter von fünf bis zwölf, die mittanzen. Für manche sei es heuer die erste richtige Faschingssaison – darum standen erst einmal Proben auf dem Programm. Unter dem Jahr studieren sie einmal wöchentlich den Tanz ein; seit Kurzem mit einer neuen Tanztrainerin. In der heißen Phase trifft sich die Buchlonia zweimal pro Woche. Dann wird auch die richtige Aufstellung für Umzüge geprobt.

Dem feierwütigen Publikum schien es bislang zu gefallen. Laut Barthelmes sind die Zuschauerinnen und Zuschauer heuer noch überschwänglicher als vor der Pandemie: „Alle klatschen von Anfang bis Ende mit.“

