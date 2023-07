Am Tag der offenen Tür bei der Firma Hörmann geht es hoch her

Zum 60-jährigen Bestehen in Buchloe lädt die Firma Hörmann zum Tag der offenen Tür. Für Groß und Klein ist einiges geboten.

02.07.2023 | Stand: 17:09 Uhr

Hoch her ging es beim Tag der offenen Tür der Firma Hörmann in Buchloe. Zum 60-jährigen Bestehen in der Gennachstadt war für Groß und Klein einiges geboten. Dass das Angebot zahlreiche Gäste aus der nahen oder fernen Umgebung nutzten, wurde schon beim Blick auf die Parkplätze deutlich. Damit der Fußmarsch auf das Firmengelände nicht zu weit wurde, hatte das Unternehmen einen Shuttle-Bus eingerichtet.

Beim Tag der offenen Tür können sich Gäste die Buchloer Firma Hörmann genau anschauen

Bei der Betriebsführung über das 120.000 Quadratmeter große Gelände lernten Interessierte die Bereiche kennen – von der Hallenplanung bis zur Montage. Erlangtes Wissen konnten die Besucher danach bei der Schnitzeljagd unter Beweis stellen, die sie durch die verschiedenen Produktionshallen führte. Eine von 15 Fragen lautete: Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Hörmann aktuell? Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass es 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, davon sind 63 Auszubildende. Wer bei der Schnitzeljagd glänzte, konnte einen von drei Preisen gewinnen. Das zog nicht nur bei Kindern: Die Brüder Jürgen und Ralf Hanka aus Kaufbeuren waren ganz vertieft in ihre Fragebögen und verrieten, dass sie eine Gartenhütte für die Schwester gewinnen wollen.

Besonders beliebt waren auch die Hebebühnen. Vor der höchsten, die bis auf 22 Meter fährt und eine Tonne Gewicht tragen an, bildete sich eine lange Schlange. Die Fahrt nach oben ermöglichte den Blick aus der Vogelperspektive auf die PV-Anlagen – für Hörmann eine wichtige Sparte. Seit 2003 installiert das Familienunternehmen PV-Anlagen auf Gebäuden. Über 3500 projekte wurden nach eigenen Angaben in den vergangenen 20 Jahren realisiert. "Für uns ist ein Gebäude erst perfekt, wenn es mit einer PV-Anlage ausgestattet ist", wird Geschäftsführer Rolf Hörmann in einer Pressemitteilung zitiert.

Azubis der Firma Hörmann zeigen in den Lehrlingswerkstätten ihr Können

In den Lehrlingswerkstätten für Zimmerer, Elektroniker und Metallbauer zeigten Azubis ihr Können. 15 verschiedene Ausbildungsberufe bietet das Unternehmen an. Auch der zweijährige Lisander versuchte sich mit Flo Hartmann schon einmal am Hammer. Sie zog es an diesem Sonntag von Kempten nach Buchloe, da ein Bekannter bei Hörmann arbeitet.

Bei Kindern besonders hoch im Kurs war die große Hüpfburg, die zum Toben einlud. Wer davon Hunger oder Durst bekam, wurde an den nahen Ständen fündig.

