„Ein Stück Buchloer Geschichte verschwindet“ - Aus der König-Ludwig-Hütte wird ein Elektrogeschäft

Die König-Ludwig-Hütte war lange fester Bestandteil der Buchloer Gaststättenkultur. Nun soll das Blockhaus einem Elektrogeschäft mit Lagerhalle weichen.

30.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Bänke sind schon weggeräumt, die Bäume gestutzt. Wer einen kurzen Abstecher zur Buchloer König-Ludwig-Hütte machen möchte, der hat mittlerweile Pech. Denn im Biergarten, wo Gäste einst Kässpätzle mit Röstzwiebeln vertilgt oder sich nach einer ausgiebigen Radeltour ein kühles Helles genehmigt haben, möchte der neue Inhaber nun einen Elektroladen samt Lagerhalle bauen. Das teilte Bürgermeister Robert Pöschl bei der jüngsten Sitzung des Buchloer Bauausschusses mit.

König-Ludwig-Hütte in Buchloe: Gaststätte wurde 1987 im Geiste Ludwigs eröffnet

„Ein wunderschöner Biergarten, ein Stück Natur, aber auch ein Stück Buchloer Geschichte verschwinden“, sagte Dritte Bürgermeisterin Elfi Klein (Grüne). Nicht nur sie selbst, auch viele andere Bürgerinnen und Bürger in der Gennachstadt bedauerten das sehr. Nachdem sich für die Gaststätte, zu deren Einweihung im September 1987 übrigens der letzte Nachfahre von König Ludwig I., Prinz Luitpold von Bayern, gekommen war, kein neuer Pächter gefunden hatte, kaufte im vergangenen Jahr der selbstständige Elektrotechniker Norbert Zeus das Grundstück.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Nach Angaben der Stadt will der neue Inhaber aus dem Keller eine Werkstatt mit zwei Lagerräumen machen, aus dem Erdgeschoss eine Betriebsleiterwohnung mit Büro. Im Bereich des ehemaligen Biergartens soll zudem eine knapp 50 Quadratmeter große Lagerhalle entstehen.

Grünfläche in Buchloe wird bebaut und Bäume werden fallen

Stadträtin Martina Schwendner (FDP) äußerte hinsichtlich dieser „massiven Veränderung“ ebenfalls ihre Bedenken und wollte wissen, wie viel von der Grünfläche bebaut werden soll. Pöschl sprach von einem „diffizilen Thema“ und räumte ein, dass für den Bau Bäume fallen müssten.

Lesen Sie auch

Baugebiet Gerhardingerweg: Nach Kritik werden Gebäude niedriger Baugebiete in Kempten

„Der Biergarten, der seit vielen Jahren gewachsen ist, wäre mit Sicherheit nicht gänzlich zu halten.“ Wie viele Bäume tatsächlich weichen müssen und ob zum Ausgleich Ersatzpflanzungen möglich und nötig sind, das soll nun die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt prüfen. Zudem ließe sich so frühzeitig ein möglichst geringer Eingriff in den Baumbestand planen, sagte der Bürgermeister.

Lesen Sie auch: Ostallgäuer muss wegen einer "Gefälligkeit" vor Gericht

Bauvorhaben in Buchloe: Wo kommt die Zufahrt hin?

Allerdings blieb die Abholzung nicht der einzige Stein des Anstoßes beim Bauvorhaben in der Münchener Straße. Laut Antrag plant der Bauherr eine Zufahrt über die Straße „Am Ziegelstadl“. Durch diese würde ein bereits bestehender öffentlicher Stellplatz wegfallen. „Im Industriegebiet sind die Stellplätze jedoch auch für die anderen Geschäfte dringend nötig“, berichtete Pöschl. Grundsätzlich sei dort ein Geschäft allerdings zulässig. Denn bei dem Areal im Buchloer Südosten handelt es sich um ein Industriegebiet. Trotz aller Bedenken erteilten die Mitglieder des Bauausschusses bei zwei Gegenstimmen schließlich ihr Einvernehmen zum Bauantrag.

Die Zusage knüpften die Stadträte allerdings an die eingehende Prüfung der Lage durch die Untere Naturschutzbehörde. Außerdem lehnte der Bauausschuss die geplante Zufahrt über die Straße Am Ziegelstadl ab.