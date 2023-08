Die kleinste Buchloer Glocke kommt groß raus

Die Buchloer Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt stellt zum Patrozinium den 400. Geburtstag der Marienglocke heraus. Zum Festtag am 15. August ist einiges geplant.

12.08.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Sie schwebt in der dritten Etage des Glockenstuhls über allen anderen und sie gibt den Ton an – und das, obwohl sie die kleinste ist: die Marienglocke im Turm der Buchloer Stadtpfarrkriche Mariä Himmelfahrt. Zum Patrozinium am Dienstag, 15. August, kommt die kleine Glocke groß heraus: Die Pfarrei feiert ihren 400. Geburtstag. Lorenz Bögle, Karl Kutter und Bernhard Rid haben eine Foto-Ausstellung in der Kirche zusammengestellt, die auf die lange Geschichte der Glocke eingeht.

