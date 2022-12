Gute Nachricht des Tages: Die Buchloer Mittelschule bekommt eine Tablet-Klasse

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem nächsten Türchen verbirgt sich Technik in jugendlichen Händen.

14.12.2022 | Stand: 05:02 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

In Sachen Digitalisierung in der Schule geht in Buchloe etwas voran: Die Mittelschule bekommt eine Tablet-Klasse. Das haben die Mitglieder des Mittelschulverbands auf Vorschlag der Schulleitung in diesem Jahr beschlossen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Buchloe: neuer Glasfaseranschluss im Schulhaus

Schülerinnen und Schüler des M-Zweigs bekommen die Geräte, die die Schule beschafft, ab der siebten Klasse bis zum Abschluss gestellt. Zudem wurden direkt ins Schulhaus ein Glasfaseranschluss verlegt und auf dem Gelände mehrere Access Points für das WLAN angebracht.

Lesen Sie auch: Endlich geht bei der Digitalisierung in der Schule was voran

So sieht der nächste Schritt aus

Als Nächstes stehe die Installation von interaktiven Großbildschirmen als Ersatz für veraltete Tafeln auf dem Plan.

Lesen Sie auch:

Türchen Nummer 1: Wie 1000 Schüler einen Friedensmarsch organisieren

Türchen Nummer 2: Waal und Jengen machen beim Fußball gemeinsame Sache

Türchen Nummer 3/4: Doch genug Kita-Plätze in Buchloe

Türchen Nummer 5: Die Bahnhofstraße leuchtet doch

Türchen Nummer 6: Der Bestand der Kiebitze erholt sich

Türchen Nummer 7: Viele Buchloer unterstützen geflüchtete Ukrainer

Türchen Nummer 8: Fristo setzt auf Standort Buchloe

Türchen Nummer 9: Landkreis investiert in Waaler Seniorenheim

Türchen Nummer 10/11: Storchenpaar An der Halde wieder vereint

Türchen Nummer 12: „Löschzwergerl“ starten durch

Türchen Nummer 13: Alte Kirchen erstrahlen in neuem Glanz