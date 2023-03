Die Stadt Buchloe wächst, der Wasserverbrauch sinkt

Buchloer gehen sparsam mit Wasser um, doch der Grundwasserstand bereitet dem Werkausschuss dennoch Sorge. Die Gebühren sollen neu kalkuliert werden.

20.03.2023 | Stand: 05:02 Uhr

„Unsere Bevölkerung geht sehr verantwortungsvoll mit dem Gut Wasser um“, sagte Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses. Obwohl die Einwohnerzahl wächst, ist der Wasserverbrauch jüngst gesunken – um 5000 Kubikmeter. Dass ein vorsichtiger Umgang nötig ist, zeigte ein Blick auf den Grundwasserpegel, der die Ausschuss-Mitglieder besorgte.

Investitionen zahlen sich aus: Mit 3,59 Prozent Wasserverlust steht Buchloe gut da

806.800 Kubikmeter Wasser sind 2022 vom städtischen Wasserwerk gefördert worden. Wenn man die benötigte Menge für Rohrspülungen und ähnliches abziehe, komme man auf 28.930 Kubikmeter, die im vergangenen Jahr durch undichte Stellen oder Rohrbruch verschwendet worden. „Das sind sehr gute Ergebnisse, was den Wasserverlust betrifft“, sagte Stadtbaumeister Stephan Müßig. Zwar sei der Wasserverlust 2022 leicht auf 3,59 Prozent gestiegen, aber alles unter fünf Prozent sei sehr gut. Laut Pöschl zahlt sich aus, dass regelmäßig in das städtische Rohrnetz investiert wurde.

Sparsamer Verbrauch und geringe Verluste wirken bitter nötig, wenn man auf den Grundwasserpegel blickt. Derzeit bekommt man erst 3,60 Meter unter der Brunnenkante nasse Füße, wie Müßig aufzeigte. Voriges Jahr stand das Wasser noch bei 1,90 Metern unter der Kante. Nach dem trockenen Sommer und dem schneearmen Winter ist der Pegel deutlich gesunken. Noch sei etwas Luft zum letzten drastischen Tiefstand im Sommer 2019. „Die Niedrigstände werden immer enger“, sagte Irmgard Ablasser (CSU) mit Blick auf die Aufzeichnungen seit 1979. Elfi Klein (Grüne) führte als Gründe geringen Niederschlag und Flächenversiegelung auf. „Letztendlich sind wir direkt abhängig vom Niederschlag“, sagte Müßig. Wenn keine Regentänze veranstaltet werden sollen, müsse sich die Stadt neu aufstellen.

Wassergebühren seit 2016 unverändert - das soll sich nun ändern

Das sei auch bei den Wassergebühren geplant. Der Preis ist seit 2016 unverändert. „Das sind mittlerweile sieben Jahre“, sagte Pöschl. Nun sei es an der Zeit: Die Gebühren müssten heuer für das nächste Jahr neu kalkuliert werden. Dafür seien jedoch noch Beratungen nötig, und schließlich müsse der Stadtrat zustimmen.

Eine erste Vorberatung des Haushalts 2023 fand jedoch schon statt. Kämmerer Peter Martin stellte den Plan für die städtische Wasserversorgung mit Investitionsplan vor. Laut Entwurf schließt der Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1,1 Millionen Euro, was ein leichtes Plus zum Vorjahr ist. Martin rechne mit tariflichen Steigerung bei den Personalausgaben. Bei Investitionen stehe der Grunderwerb an oberster Stelle. Außerdem soll die Fahrzeugflotte des Wasserwerks erneuert werden. Damit steigen die Investitionen leicht auf 575.000 Euro. Die Mitglieder stimmten für die Annahme des Haushaltsplans – das letzte Wort hat der Stadtrat.

