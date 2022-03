41 Geflüchtete aus der Ukraine sind bislang in der VG Buchloe untergekommen. Wo es noch keine Helferkreise gab, schließen sich Freiwillige gerade zusammen.

23.03.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Im Ostallgäu sind bisher 395 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Wie das Landratsamt mitteilt, seien bislang 41 Menschen in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buchloe untergekommen – 23 in Buchloe, acht in Waal, sieben in Jengen und drei in Lamerdingen. Mit wie vielen Personen gerechnet werden müsse, sei aktuell unklar. „Zuweisungen durch staatliche Stellen erfolgen kurzfristig“, sagt Pressesprecher Stefan Leonhart. In der VG formieren sich derweil Freiwillige zu Helferkreisen.