Drei Künstler stellen ihre Werke im Buchloer Schrannenboden aus

14.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

"Schwarz, Glanz und Struktur - Aller guten Kunst sind drei": Unter diesem Motto stellen drei Künstler ihre Werke die nächsten beiden Wochenenden in Buchloe aus und verwandeln den Schrannenboden des Buchloer Heimatmuseums so in einen Kulturraum. Die Künstlergruppe, die am Ammersee und am Wörthsee beheimatet ist, hat für die Ausstellung kraftvolle und abstrakte Bilder ausgewählt - und ein interessantes Konzept: Die Werke haben keine Titel oder Begleittexte, stattdessen sollen Interessierte mit den Künstlern ins Gespräch kommen.

Der Schrannenboden per se ist schon ein Kunstwerk, nachdem ihn Künstler und Architekt Jörg Steinert zum Ausstellungsraum umgestaltet hat. Papierbahnen verdecken die Dachschrägen und lassen den Dachboden wie eine Galerie wirken. "Der Grundgedanke war, Ruhe reinzubringen", erklärt Steinert. Dafür habe er sich von japanischen Teehäusern inspirieren lassen, in denen Bereiche mit Stoffbahnen abgegrenzt werden. Der Vorteil an seinem Material: Die Bahnen werden nach der Ausstellung als Zeichenpapier verwendet - Upcycling für Kreative. Zudem lasse der helle Hintergrund die Bilder erstrahlen. Auf Steinerts Werken, die er gerne auch abstrahierend schafft, entdeckt der Betrachter Stillleben oder Baumdetails.

Künstlerin schafft Perlenbilder als Hommage an die Lichtstund'

Strahlen und funkeln würden die Werke von Kristina Stockmann auch ohne hellen Hintergrund, stellt die Künstlerin aus Dießen doch Perlenbilder in Gelb- und Goldtönen aus. Die gelernte Präsentationsdesignerin arbeite am liebsten am heimischen Küchentisch. Das sei eine Hommage an die Bauersfrauen, die früher nach harter Arbeit noch künstlerisch und kreativ tätig waren. "Ich möchte die Tradition der Lichtstund' weitertragen", erklärt Stockmann. Perle für Perle fädelt sie einzeln auf - so entfalte sich ihr Bild in stetiger Langsamkeit. Bis ein Motiv in Postkarten-Größe vollendet ist, gehe gut ein Monat ins Land.

Ihrem Vater und Mit-Aussteller Jörg Steinert sei irgendwann aufgefallen, dass die Rückseiten ihrer Stickkunst ebenfalls künstlerischen Anspruch haben. Die Vorderseite sei "geplanter Zufall", auf der Rückseite entfalte sich "wildes Fädenspiel". Im Schrannenboden zeigt sie darum auch Fotografien von beiden Seiten der Werke.

Verpackungsmaterial findet den Weg in die Kunst

"Malen ist Eintauchen in meine eigene Welt - es ist meine Meditation", sagt die dritte im Künstlerbunde, Christine Dietl-Stocker. Die Modegrafikerin und Schaufenstergestalterin hat sich schon seit der Kindheit mit Malerei beschäftigt. Seit 2020 widmet sie sich besonders Monoprintings, die sie im Streben nach Nachhaltigkeit oft mittels selbst gestalteter Schablonen auf altes Verpackungsmaterial drucke. Auf ihren Bildern lassen sich Kartons oder alte Buchseiten erkennen - alles, was ihr in die Hände falle. "Ich male rein abstrakt", erklärt Dietl-Stocker, die sich als Münchner-Stadtflüchtling bezeichnet. Zuerst stehe ein Farbkonzept fest, "dann wird wild geklebt".

Zustande gekommen ist die Ausstellung "Schwarz, Glanz und Struktur - Aller guten Kunst sind drei" über den Kontakt von Kristina und Alexander Stockmann und zu Herbert Wintersohl, dem Vorsitzenden des Buchloer Heimatvereins. Auf den Schrannenboden wurde das Ehepaar Stockmann aufmerksam durch die Ausstellung "Möbelschreinerei aus Waal". Dabei sei die Idee aufgekeimt, den historischen Dachboden für eine eigene Kunstausstellung zu nutzen. Bei Wintersohl stieß die Idee auf Gegenliebe. "Der Schrannenboden soll ein Kulturraum für alle sein", sagt er.

Ausstellung im Buchloer Schrannenboden an zwei Wochenenden geöffnet

Die Ausstellung ist die kommenden beiden Wochenenden, 16. und 17. sowie 23. und 24. September, je von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dann sind auch die Künstlerinnen und der Künstler vor Ort, um mit Interessierten getreu dem Motto "Kunst und Kommunikation" ins Gespräch zu kommen. Die Vernissage ist am Freitag, 15. September, ab 19 Uhr.

