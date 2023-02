Es pressiert: Buchloe drückt bei Windkraft aufs Tempo

Buchloe spricht sich für vier Flächen aus, auf denen Windräder errichtet werden könnten. Warum die Stadt dabei vor allem nach Osten in Richtung Igling blickt.

08.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es kommt Schwung in die Sache: Mit großer Mehrheit einigte sich der Buchloer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend darauf, vier Flächen rund um Buchloe zur Nutzung von Windenergie weiter zu verfolgen. Diese waren zuvor vom Regionalen Planungsverband Allgäu vorgeschlagen worden.

