Endlich Erdbeerzeit: Buchloer pflücken fleißig

Viele Sonnenstunden haben die Erdbeeren auf dem Feld zwischen Buchloe und Honsolgen reifen lassen. Warum die Früchte heuer etwas kleiner ausfallen als sonst.

19.06.2023 | Stand: 17:41 Uhr

Wer Erdbeeren liebt, kommt in diesen Tagen voll auf seine Kosten. Zahlreiche Erdbeerfelder, auf denen selbst gepflückt werden kann, laden zum Familienausflug und machen die beliebten Früchtchen zudem bezahlbarer. Mitgebrachtes Gefäß abwiegen lassen und rauf aufs Feld. Und das Beste: Naschen ist erlaubt.

„Erdbeeren Pflücken hat was Meditatives, man ist draußen und es macht mega Spaß“, verrät ein junges Pärchen, das regelmäßig das Erdbeerfeld zwischen Buchloe und Honsolgen aufsucht. Offenbar mit Erfolg: Sie tragen mit zwei vollen Schüsseln voller Erdbeeren eine reiche Ausbeute zum Auto. Am Feld herrscht reges Kommen und Gehen, das Publikum ist bunt gemischt und fröhlich. „Es kommen lauter nette Leute hierher“, sagt Erdbeerverkäuferin Ina Schorer und lächelt, als die nächste Familie eimerweise rote Köstlichkeiten zum Abwiegen vorbeibringt. Der Preis ist hierbei ein echtes Argument. Selbst gepflückte Erdbeeren gehen für 3,50 Euro pro Kilo über die Theke, die gleiche Menge zum Abholen kostet mehr als das Doppelte.

Wer viele Erdbeeren braucht für Marmelade, geht besser selbst aufs Feld

Das ist auch für Ralf Borchers ein Grund, selbst aufs Erdbeerfeld zu gehen. Denn er brauche viele Früchte, um Marmelade einzukochen. Außerdem sei es mit seinem dreijährigen Sohn Emil ein schöner Familienausflug. „Es ist total entspannt, ich genieße die Ruhe, und es ist klein und persönlich hier“, erzählt Borchers. Emil holt sich währenddessen bei der netten Erdbeerverkäuferin am Häuschen ein Bonbon ab – zusätzlich zu den gesunden Naschereien aus der Erde.

Die Freundinnen Michelle und Marie haben’s andersrum gemacht: Gleich nach dem Eisessen haben sie sich auf die mit Stroh ausgelegten Wege begeben und pflücken so fleißig, dass schon drei Schüsseln gut gefüllt sind. „Am meisten Spaß macht es, nebenbei Erdbeeren zu essen“, verraten sie und lächeln.

Das Naschen und Probieren gehört auf dem Erdbeerfeld dazu

Das Naschen ist auch für Kathrin Karpstein ein Highlight auf dem Edbeerfeld. Noch dazu mit gutem Gewissen, denn „man weiß, wo die Früchte herkommen“. Sie hat ihre zehnjährige Tochter Lena samt Freundin im Schlepptau, die Beute soll am nächsten Tag genüsslich im Freibad verzehrt werden, „wenn bis morgen genug übrig bleiben“, verrät sie.

Das Probieren ist für Kathrin Karpstein, die das Erdbeerfeld mit Tochter Lena und Freundin Leni (ganz links) besucht, ein Highlight. Bild: Kathrin Elsner

„Da ist eine ganz Rote, Mama“, ruft der fünfjährige Jonathan strahlend. Seine dreijährige Schwester steckt sich währenddessen genüsslich eine Erdbeere in den Mund. Familie Hilte geht mit ihren Kindern jedes Jahr aufs Erdbeerfeld, erzählen die Eltern. „Die Kinder lieben es und es ist uns wichtig, dass sie wissen, wo die Früchte herkommen“.

„Erdbeeren verlieren wenige Stunden nach der Ernte bereits Aromen“, verrät Wilhelm Storz, der in der Region auf einigen Feldern Erdbeeren anbaut. Die selbst gepflückten Früchte könne jeder sofort essen oder verarbeiten. Die Reife- und Erntezeit habe sich aufgrund der langen Regenperiode im Frühjahr dieses Jahr um knapp zehn Tage verzögert. Aufgrund der nun schon wochenlang anhaltenden Trockenperiode seien die Früchte kleiner als sonst. Um die Pflanzen am Leben zu erhalten, werden sie alle zwei Tage mittels Unimog und Tankfass gegossen, sagt Storz, der bereits seit 50 Jahren mit im Erdbeer-Geschäft ist. Seine Eltern haben im Jahr 1921 mit Johannisbeeren und Äpfeln angefangen, erzählt er. Die erste Erdbeer-Plantage in Buchloe sei 1967 entstanden.

