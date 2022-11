Einkaufen im Kerzenschein: Nacht der Lichter geht in die nächste Runde

Bei der diesjährigen Nacht der Lichter am Freitag können Buchloerinnen und Buchloer wieder auf Shoppingtour gehen – und das nach dem eigentlichen Ladenschluss.

17.11.2022 | Stand: 23:45 Uhr

Entspannt durch die Bahnhofstraße schlendern, sich im Kerzenschein bei einer Tasse Glühwein aufwärmen und nach eigentlichem Ladenschluss weiterhin einkaufen – das können Besucherinnen und Besucher am Freitag, 18. November, in Buchloe. Die Nacht der Lichter geht in die nächste Runde. Etwa 30 Geschäfte entlang der Bahnhof- und Hindenburgstraße haben bis 22 Uhr geöffnet und bieten zusammen mit hiesigen Vereinen ein abwechslungsreiches Programm.

Fast alle Buchloer Geschäfte öffnen die Türen bei der Nacht der Lichter

„Die meisten Geschäfte sind mit an Bord“, sagt Gewerbevereins-Vorsitzender Niko Stammel. Gerade nach den vergangenen beiden Corona-Jahren, die auch an der Buchloer Geschäftswelt nicht spurlos vorbeigegangen sind, sei es umso wichtiger, wieder nach vorne zu schauen und zu zeigen, was der lokale Einzelhandel zu bieten hat.

Susette Nähring-Seifarth von Optik Nähring sieht das ähnlich. Um möglichst viele Kunden in die Gennachstadt zu locken und diesen die „Ladenvielfalt des Buchloer Einzelhandels zu präsentieren“, wird sie ihr Geschäft zur Nacht der Lichter wieder stimmungsvoll in Szene setzen. Mit Kerzenlicht, ohne dauerhafte Weihnachtsbeleuchtung. In Zeiten der Energiekrise müsse man „irgendwie ein Zeichen setzen“, sagt Nähring-Seifarth. Im Laden selbst gibt es für die Kundinnen und Kunden außerdem Punsch. Das gehöre schon seit Jahren einfach dazu.

Neu dabei ist ein Kunsthandwerkermarkt

Ganz neu ist hingegen der Kunsthandwerkermarkt vor dem Buchloer Stadtsaal, sagt Stammel. Elf Kunsthandwerkerinnen und -handwerker präsentieren ihre kreativen und filigranen Arbeiten. Und wer weiß: Vielleicht findet der ein oder andere Besucher ja bereits ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten.

Schon seit etwa 15 Jahren ist die Nacht der Lichter fester Bestandteil der Buchloer Vorweihnachtszeit – zumindest wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Man könne also durchaus von einer kleinen lokalen Tradition sprechen, findet Stammel. Damit Besucher ungestört durch die Angebote stöbern können, sind Bahnhof- und Hindenburgstraße zwischen 14 und 23 Uhr gesperrt. Der Gewerbeverein bittet außerdem darum, in dem Bereich abgestellte Autos vorher wegzufahren.

So hat auch die Showgruppe Acrobatica Fantastica aus Türkheim ausreichend Platz für ihre Feuerjonglage. Jeweils um 19 und 21 Uhr zeigen die Akrobatinnen und Akrobaten am Kreisverkehr an den Venezia-Arkaden spektakuläre Kunststücke, bei denen die Funken fliegen und die Nacht erhellt wird.

Von Bratwurstsemmel bis Lebkuchenwerkstatt

Einige Vereine aus der Gennachstadt selbst sind ebenfalls am Start. Der Eishockeyverein Etosha Elephants verkauft ab 17 Uhr gegenüber der Neuen Mitte Bratwurstsemmeln und versorgt trockene Kehlen mit Glühwein, Punsch, Spezi und Bier. Deftige Kässpatzen gibt es beim Roten Kreuz, und bei der Lebkuchenwerkstatt des Musikschulen-Freundeskreises verzieren Kinder zwischen 17.30 und 20 Uhr in der Sparkasse selbst gebackenen Lebkuchen mit Zuckerguss, Smarties und Gummibärchen. Für musikalische Unterhaltung ist natürlich ebenfalls gesorgt. Eine Gruppe der Stadtkapelle Buchloe zieht sogar von Laden zu Laden und gibt jeweils ein Ständchen zum Besten.

Heuer auch mit dabei – obwohl weniger zentral gelegen – ist das Gartencenter Gilg in der Münchener Straße. Dort gibt es beim hauseigenen Weihnachtsmarkt neben Punsch und Glühwein gebrannte Mandeln und Crêpes, berichtet Inhaber Georg Gilg. Eine kleine Besonderheit: Das Gartencenter schließt bereits um 20 Uhr.

Lesen Sie auch: Christmas-House bei Buchloe wird dieses Jahr trotz Energiekrise angeknipst