Die VG Buchloe wächst - was das für Bewohner bedeutet

Die Bevölkerung in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe wächst – und damit auch die Herausforderungen. Wie die Veranwortlichen darauf reagieren.

18.12.2022 | Stand: 17:28 Uhr

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buchloe wächst und wächst. Über 21.000 Menschen leben mittlerweile in der Gennachstadt und den Gemeinden Jengen, Lamerdingen und Waal. Das stellt die Verantwortlichen auch vor Herausforderungen, wie in der jüngsten VG-Versammlung deutlich wurde.

Wachstum der VG Buchloe wird weitergehen, ist sich Buchloes Bürgermeister sicher

Mit Blick auf den Haushaltplan 2023 informierte Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl die Anwesenden über die aktuelle Situation. So seien in den vergangenen zehn Jahren 2500 neue Einwohnerinnen und Einwohner in die VG gezogen. Dies entspreche ungefähr der Gemeindegröße von Jengen, so Pöschl. „Dieser Wachstumskurs wird weiter gehen“, fuhr der Vorsitzende fort.

Daher sei es für die VG wichtig, weiterhin in qualifiziertes Personal zu investieren, um dem steigenden Arbeitsaufwand gerecht zu werden. Hier sei auch die Ausbildung motivierter, junger Menschen enorm wichtig. Wie in vielen anderen Bereichen, möchte man zudem die Digitalisierung in der Verwaltungsgemeinschaft weiter voranbringen. „Dies wird nicht einfach“, mutmaßte der Buchloer Bürgermeister.

Veränderung für Bürgerinnen und Bürger: Mehr Online-Dienste in Buchloer Verwaltung

„Es werden nicht nur Kosten für Software und Schulungen entstehen. Auch für die Bürgerinnen und Bürger werde es Veränderungen in diesem Bereich geben.“ Man freue sich, wenn das Rathaus gut besucht wird, beabsichtige aber, dass diverse Verwaltungsleistungen künftig auch online genutzt werden können.

Kämmerer Peter Martin nannte zu Pöschls Ausführungen anschließend ein paar Zahlen. Durch das Wachstum der Einwohnerzahl wird sich die Verwaltungsumlage um 11,34 Euro auf 204, 62 Euro je Einwohner erhöhen. Bei den Personalkosten habe er im Vergleich zum Vorjahr gut 500.000 Euro mehr veranschlagt. Auf den Stellenplan ging Geschäftsstellenleiter Markus Salger genauer ein. Unter anderem sehe man für die Verwaltung in den Bereichen Einwohnermeldeamt, Digitalisierung sowie Kindertagesbetreuung jeweils eine zusätzliche Stelle vor. Im Ausbildungsbereich rechne man künftig mit sechs Vollzeitstellen. „So viel wie nie zuvor“, so Salger.

Lamerdinger Gemeindrat sieht Stellenplan kritisch

Stefan Geirhos, Gemeinderat aus Lamerdingen, äußerte sich zu diesem Stellenplan kritisch. „Für mich ist der Plan zu hoch gegriffen.“ Die VG-Umlage habe sich deutlich erhöht und werde in den nächsten Jahren weiter anwachsen. Steigende Personalkosten wirkten sich auf diese Entwicklung zusätzlich negativ aus, befürchtete Geirhos. Dem stimmte Pöschl prinzipiell zu. Machte aber deutlich, wie wichtig es sei, sich frühzeitig um qualifiziertes Personal zu kümmern.

Man brauche Mitarbeiterressourcen. Allein im Sektor Kindertagesbetreuung sei in den nächsten Jahren mit einem hohen Mehraufwand zu rechnen, da sich der Betreuungsanspruch ändere. Dabei war das Kita-Personal bereits zu Beginn des aktuellen Betreuungsjahres in Buchloe knapp und eine Gruppe hingen in der Luft. Schließlich befürwortete das Gremium die Personalpolitik und beschloss mit nur einer Gegenstimme die Haushaltssatzung 2023.

Schuldenstand der VG Buchloe sinkt 2020 und 2021

In der Sitzung widmete sich das Gremium auch den Jahresrechnungen 2020 und 2021, die Stadtrat Bernhard Seitz als Vertreter von Lamerdingens Bürgermeister Manuel Fischer näher erläuterte. Erfreulich sei, dass sich im Jahr 2020 der Schuldenstand zum Jahresende um gut 160.000 Euro auf knapp zwei Millionen Euro verringert hatte. Auch im folgenden Haushaltsjahr konnten die Schulden planmäßig abgebaut werden und betrugen zum Jahresende 2021 noch 1,8 Millionen Euro. Eine positive Entwicklung zeigte sich 2021 bei den allgemeinen Rücklagen: Diese stiegen – nach einem Rückgang 2020 – um 265.000 Euro deutlich. Da die Rechnungsprüfung der Verwaltungsgemeinschaft für beide Jahre eine ordentliche Kassenführung bescheinigte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Lesen Sie auch: Beschlossene Sache - Buchloer Stadtrat zieht zurück ins Rathaus