Eisenbahner-Herzen schlagen bei Börse in Buchloe höher

Bei der Börse der Buchloer Modellbahnfreunde bieten Aussteller wahre Schätze an. Noch wichtiger als der Einkauf ist vielen Gästen das Fachsimpeln.

03.04.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Alles, was das Eisenbahner-Herz begehrt, hatten die elf Aussteller bei der Modellbahnbörse im Angebot. Die beliebte Veranstaltung ließen die Modellbahnfreunde Buchloe nach der Corona-Pause endlich wieder aufleben. Im Kolpingsaal fanden Miniaturfreunde verschiedenste Utensilien zur Erweiterung, Ergänzung, Reparatur und Modernisierung ihrer Anlagen.

Mehr als 160 Besucherinnen und Besucher kamen vorbei, manche die nur mal schauen wollten, viele vom Jagdfieber getrieben und mit klaren Vorstellungen. „Zielorientiert“, wie Dieter Kersten von den Modellbahnern erklärte. Etwas zu verkaufen oder zu kaufen ist das eine, das Fachsimpeln mit Hobbykollegen oder -kolleginnen ist das andere – so oder so kamen die Gäste im Kolpingsaal auf ihre Kosten.

Wahre Schätze gibt es bei der Modellbahnbörse in Buchloe zu entdecken

Etwa Hellmut Kropf, der auf der Suche nach einer „Bayerischen S3/6“ endlich fündig wurde und die kleine Lokomotive samt Waggon zufrieden nach Hause trug. Das große Original – bekannt als die „Hochhaxige“ – wurde vor über hundert Jahren gebaut und besticht immer noch durch zeitlose Eleganz.

Ein ganz besonderes Angebot gab es am Stand von Max Dirschedl aus Bad Wörishofen. Der 82-Jährige gehört den Modellbahnfreunden Buchloe an und bot seine komplette digitale Modelleisenbahn höchstbietend zum Verkauf an. Über 8000 Euro hatte er in die Anlage gesteckt, von den vielen Arbeitsstunden ganz zu schweigen. Der Clou: Um die Technik unter der Tischplatte beschwerdefrei einbauen und warten zu können, verpasste er der kompletten Platte mit Aufbauten einen Mechanismus, mit der diese aufgestellt werden kann.

82-jähriger Modellbahnfreund erfüllt sich mit Anlage einen Jugendtraum

Mit der Anlage hatte sich der Maschinenbau-Ingenieur außer Dienst vor drei Jahren einen Jugendtraum erfüllt. „Als Junge war der Besitz einer solchen Anlage mein großer Wunsch“, blickt er zurück. Leider fehlte damals das nötige Geld. Warum er sich nach kurzer Zeit wieder von seiner Modelleisenbahn trennt? „Weil der Antrieb fehlt“, gesteht er. Seine komplette Anlage brachte er am Samstag nicht los – im Winter will er einen neuen Versuch starten.

(Lesen Sie auch: Herzenswünsche gehen in Erfüllung - Drei Mädchen erkunden Schloss der Familie von der Leyen)

Bei der Börse wurde deutlich: Die Modelleisenbahn ist ein Hobby für Jung und Alt und hat während der Lockdowns neue Freunde gewonnen. Julian Zeller aus Kempten erlag der Faszination als Zwölfjähriger. Der junge Mann legt Hand bei den Modellen an, repariert und baut um. Er konnte auch seinen Vater Dieter begeistern und so waren beide als Anbieter-Team auf der Buchloer Börse.

Die Digitalisierung hat längst Einzug gehalten beim Bau von Modellbahnen

Alte Hasen im Modellbahn-Geschäft sind Manfred Bachmann und Harald Scheibler von den Eisenbahnfreunden Kaufbeuren, die ein ganzes Sortiment mitgebracht hatten. Sie waren schon bei früheren Börsen dabei und lobten die Bedingungen im Kolpinghaus. Ideen für ein besonderes Projekt wollte Norbert Peterschütz aus Kaufbeuren sammeln. Er will reale Modellzüge von einer kleinen Grundplatte durch ein Gebirge hindurch in eine virtuelle Welt auf dem Fernsehschirm fahren lassen. Nun sucht er nach Möglichkeiten, wie der Maßstab der realen Modellbahn mit jener auf dem Bildschirm korrespondieren kann. Das zeigt, dass die Digitalisierung längst Einzug gehalten in den Eisenbahn-Modellbau.

Sie mache das Hobby noch interessanter, erklärte Dieter Kersten und zeigte Fotos seiner riesigen Anlage, die derzeit entsteht. Was für Laien wie ein Modell-Parkhaus aussieht, ist ein Miniatur-Lokhebewerk, über das er irgendwann bis zu 25 Modellbahnzüge der Baugröße N im Maßstab 1:160 aus einem unterirdischen „Schattenbahnhof“ heraus- und durch eine Miniaturlandschaft hindurchfahren lassen kann. Die Modellbahn, von der der junge Dirschedl einst träumte, hat sich gewandelt.

Lesen Sie auch: Warum sich Marcel Peter für den Eishockey-Nachwuchs engagiert