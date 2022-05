Elfjähriges Mädchen bei Unfall in Buchloe leicht verletzt

In Buchloe wurde eine elfjährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall verletzt. Ein Autofahrer hatte ihre Vorfahrt missachtet.

16.05.2022 | Stand: 14:13 Uhr

In Buchloe wurde eine elfjährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Sonntagmittag verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 27-jähriger Autofahrer ihre Vorfahrt an der Kreuzung Alexander-Moksel-Straße/Am Weiher missachtet. Das Mädchen stieß gegen das Auto und verletzte sich dabei leicht.

Bei dem Unfall in Buchloe entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

