Die Punsch- und Glühweinhütte der Buchloer Piraten am Bahnhofsvorplatz bleibt länger geöffnet.

20.12.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Eine Punsch- und Glühweinhütte hatte der ESV Buchloe bereits in der Vorwoche am Buchloer Bahnhofsplatz aufgebaut.

Der Zuspruch war so groß, dass die ESV-Winterzauber-Hüttengaudi in die Verlängerung geht, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der ESV wird deshalb am Mittwoch, 21. Dezember, von 17 bis 21 Uhr noch einmal öffnen, um warme Getränke, Bratwürstl und Waffeln zu verkaufen.

