Fahrgast klaut Tasche von Busfahrer in Buchloe

Ein Busfahrer in Buchloe bemerkt, dass seine Tasche fehlt. Offenbar hat ein Fahrgast sie gestohlen.

14.07.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Am Donnerstag hat ein Fahrgast im Schienenersatzverkehr zwischen München und Buchloe den Busfahrer bestohlen. In der Tasche befanden sich diverse Dokumente und ein Autoschlüssel teilt die Polizei mit. Die Tasche hing an einem Haken hinter der Fahrerkabine.

Ein unbekannter Mann, der zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr direkt hinter dem Fahrer saß, dürfte die Tasche gestohlen haben. Der Busfahrer konnte den Unbekannten nicht näher beschreiben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Buchloe unter der Telefonnummer 08241/9690-0 entgegen.

Nach dem Unwetter in der Nacht auf Mittwoch kommt es im Allgäu immer noch zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Es gibt Schienenersatzverkehr, teilweise fallen Züge sogar aus. Alle Infos dazu finden Sie hier.

