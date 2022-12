Fahrplanwechsel bei Bussen und Zügen

Auf den Bus- und Zuglinien gilt ab 11. Dezember ein neuer Fahrplan. Das müssen Pendler aus Buchloe wissen.

10.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Auf den Bus- und Zug-Linien im Ostallgäu und Kaufbeuren gilt ab Sonntag, 11. Dezember, ein neuer Fahrplan, teilt das Landratsamt Ostallgäu mit. Änderungen gibt es zudem auf der Bahnstrecke von Buchloe nach München.

Bahnsteig in Fürstenfeldbruck fertiggestellt - schnelle Verbindungen nach Buchloe

Nach der Fertigstellung des Bahnsteigs in Fürstenfeldbruck halten ab Fahrplanwechsel alle Züge der Linie RB 74 München – Buchloe in der Kreisstadt. So bestehen ab Fürstenfeldbruck stündliche Verbindungen nach München Hauptbahnhof (Fahrtzeit 17 Minuten statt bisher 28 Minuten per S-Bahn) und Buchloe (Fahrtzeit 26 Minuten statt bisher 35 Minuten per S-Bahn und Regionalzug mit Umstieg in Geltendorf), informiert die Bayerische Eisenbahngesellschaft.

Die neuen Fahrplanhefte sind bei den Verkehrsunternehmen und am Kaufbeurer Plärrer erhältlich.

Neue Infos gibt es außerdem auf den Internetseiten des Landratsamts sowie der Bahn.

Die Änderungen sind in der digitalen Fahrplanauskunft berücksichtigt.

