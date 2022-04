Firma Mensch eröffnet Deutschlands größtes privates Pandemielager in Buchloe

In seinem neuen Pandemielager im Gewerbegebiet Buchloe will der Schutzbekleidungshersteller eine Notfallreserve von 20 bis 30 Millionen Masken aufbauen.

27.04.2022 | Stand: 07:45 Uhr

Der Schutzbekleidungshersteller Franz Mensch hat das neue Pandemielager im Buchloer Gewerbegebiet in Betrieb genommen. „Ausverkaufte Masken und verzweifelte Anrufe aus Arztpraxen darf es so nie wieder geben“, erklären Geschäftsführer Axel und Achim Theiler. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und Lieferketten seien immer noch chaotisch. „Liefersicherheit hat oberste Priorität und es wäre fast fahrlässig, sich nicht vorzubereiten“, so die Brüder.

3100 Quadratmeter großes Pandemielager in Buchloe

Auf einer Fläche von 3100 Quadratmetern stehe bei Mensch das größte private Pandemielager in Deutschland mit 20.000 Paletten-Stellplätzen. Dort soll eine Notfallreserve von 20 bis 30 Millionen Masken bereitgehalten werden. Am Hauptstandort Buchloe beschäftigt das Familienunternehmen 180 Mitarbeiter. Franz Mensch ist seit 50 Jahren Ansprechpartner, wenn es um Hygieneartikel und Schutzbekleidung geht. Am Freitag, 20. Mai, ist bei der Firma ein Tag der offenen Tür geplant.

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".