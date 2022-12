Gute Nachricht des Tages: Fristo setzt auf Standort Buchloe

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem achten Türchen stapeln sich Getränkekisten zu riesigen Bergen.

08.12.2022 | Stand: 05:11 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Auf den Standort Buchloe setzt das Getränkehandel-Unternehmen Fristo. So feierte die Firma im Sommer die Einweihung ihrer neuen Zentrale und des Logistikzentrums mit einem großen Tag der offenen Tür. Seit 1991 baut Fristo seinen Standort in Buchloe aus. Vorteilhaft sei vor allem die Autobahn-Anbindung, da Buchloe eine zentrale Lage im süddeutschen Vertriebsgebiet des Unternehmens hat, heißt es immer wieder. Von Buchloe aus werden die Märkte des Unternehmens von Schwaben über das Allgäu bis nach Oberbayern beliefert.

Der neue Getränkemarkt in Buchloe wird im Jahr 2023 eröffnen

Mitte kommenden Jahres soll der neue Getränkemarkt an der Rudolf-Diesel-Straße eröffnen; in den bisherigen Getränkemarkt zieht die Drogeriemarkt-Kette „dm“. Die Stadt hat inzwischen das alte Fristo-Firmengelände an der Amberger Straße erworben und plant dort unter anderem sozialen Wohnungsbau.

