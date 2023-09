Fuchs klaut Schuhe auf Buchloer Friedhof - Gärtner hat bereits eine ganze Sammlung

Gärtner Markus Bleicher sammelt die Schuhe, die ein Fuchs in Buchloe geklaut und am Friedhof verteilt hat. Darunter sind auch neue, teure Modelle.

15.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Er hat zwar offensichtlich eine Vorliebe für Schlappen, aber auch Laufschuhe waren vor ihm nicht sicher: Im Sommer hat ein diebischer Fuchs in Buchloe sein Unwesen getrieben, der allerlei Schuhe im Stadtgebiet verschleppt und unter anderem am Friedhof verteilt hat.

Nun hat sein Spieltrieb offenbar nachgelassen, denn es ist ruhiger geworden und Gärtner Markus Bleicher hat zuletzt keine neuen Treter mehr zwischen den Gräbern entdeckt. Die Fundstücke will er jedoch noch etwas aufbewahren.

Kurios: Fuchs klaut Schuhe am Friedhof - Gärtner sammelt sie

Seine Sammlung lagert trocken in einer Gerätehütte am Friedhof. Nur einzelne Schuhe sind darunter, die meisten gut in Schuss und nicht erkennbar abgekaut. "Da sind auch teure dabei", sagt Bleicher und zeigt einzelne Marken-Sportschuhe. Ganz wahllos hat das listige Tier aber wohl doch nicht zugeschlagen: Mitten im Schuhsalat finden sich zwei passende Gartenschlappen. Farbe und Größe sind gleich, doch einer ist ausgetretener, weshalb Bleicher unterschiedliche Besitzer vermutet.

"Ich habe immer wieder Schuhe am Friedhof gefunden", erinnert sich Bleicher. Zunächst habe er sich gewundert und über deren Herkunft gerätselt. Eines Morgens habe er dann tierisches Geschrei gehört und beobachtet, wie ein junger Fuchs quer über den Friedhof vor zwei Raben flüchtete. "Da war mir klar, wo die Schuhe herkommen."

Jungfüchse werden gerne zu Schuhdieben

Dass Jungtiere zu Schuhdieben werden, ist kein seltenes Phänomen und kam auch schon in Buchloe vor. Voriges Jahr wurde etwa ein Zaun an der Salach nahe der Holzhausener Straße zur Sammelstelle. 2021 hatte eine Wildkamera den Übeltäter auf frischer Tat abgelichtet. Der Friedhof wurde heuer erstmalig zum Revier.

Wer einen verschleppten Schlappen wiedererkennt, kann sich unter 0162/2505564 an Markus Bleicher wenden. Den Sommer über habe sein Telefon immer mal wieder geläutet und ein paar Menschen haben auf Schuhsuche vorbeigeschaut, "aber es war leider nie der passende dabei". Bis ins Frühjahr 2024 wolle er die Sammlung noch aufbewahren. Was bis dahin übrig bleibt, werde entsorgt. Und wer weiß: Vielleicht geht das Spiel dann schon bald wieder von vorne los, wenn die Jungfüchse flügge werden.

