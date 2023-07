Das Buchloer Gewerbegebiet wird erweitert

Weitere 3,2 Hektar westlich der Rudolf-Diesel-Straße sollen als Industrie- und Gewerbegebiet genutzt werden. Der Stadtrat beschließt neue Stellplatzsatzung.

28.07.2023 | Stand: 17:12 Uhr

Das Buchloer Gewerbegebiet wächst: in die Höhe und in die Breite. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einem Antrag der Firma Hörmann zu, sein Verwaltungsgebäude um weitere zwei Geschosse aufzustocken. Dafür soll der Bebauungsplan West IV geändert werden. Zudem wird sich das Unternehmen vergrößern und dafür eine 3,2 Hektar große Fläche nutzen, die bislang der Landwirtschaft vorbehalten war. Auch für dieses Areal soll der Bebauungsplan geändert werden (West IV a).

