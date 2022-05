Das Buchloer Hallenbad schließt, das Freibad öffnet bald

Nach der Hallenbadsaison ist vor der Freibadsaison: Am Freitag schließt das Buchloer Hallenbad seine Pforten - dafür steht die Freibadöffnung kurz bevor.

05.05.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Das Buchloer Hallenbad schließt am Freitag, 6. Mai, seine Pforten. Wie die Stadt mitteilt, werde das Bad anschließend „sommerfest“ gemacht.

Buchloer Freibad öffnet vorraussichtlich an Christi Himmelfahrt

Das Freibad öffne voraussichtlich an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 26. Mai, wenn das Wetter mitspiele. Ab diesem Datum können die Saisonkarte gekauft werden – in den ersten vier Wochen wird eine Rabattaktion angeboten:

Schüler und Jugendliche zahlen für die Saisonkarte 25 statt 30 Euro

zahlen für die Saisonkarte 25 statt 30 Euro für Alleinerziehende kostet sie 60 statt 80 Euro

kostet sie 60 statt 80 Euro Familien zahlen 80 statt 100 Euro

Im Sommer 2022 hat das Freibad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, heißt es seitens der Stadt.

Einlassschluss ist um 19.30 Uhr und bei schlechtem Wetter bleibe die Badeeinrichtung zeitweise oder ganz geschlossen.

