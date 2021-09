Die Stadt Buchloe will herausfinden, wie Senioren das Leben in der Stadt erleichtert werden kann. Sogar eine neue Stelle könnte geschaffen werden.

Wie seniorengerecht ist die Stadt Buchloe? Diese Frage soll – nach Zustimmung des Hauptausschusses – durch ein professionelles Quartierskonzept geklärt werden. „Wir sind eine Stadtstruktur, die tendenziell älter wird“, sagte Bürgermeister Robert Pöschl bei der Sitzung des Gremiums. Daher sei es an der Zeit, ein Konzept zu entwickeln, wie auf die Bedürfnisse der älteren Bürgerinnen und Bürger eingegangen werden kann. „Die Senioren wollen daheim bleiben“, betonte Buchloes Seniorenbeauftragte Christine Hantschel – und sprach damit einen elementaren Punkt an: Senioren sollen bestmöglich unterstützt werden, damit sie so lange wie möglich selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld leben können.